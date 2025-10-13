Deviza
Jobban fest az MVM, mint korábban - de ez sok pénzébe került

Olyan felületkezelő gyártósort telepített az MVM csoport, amelynek ára meghaladta a korábbi évek beruházásra fordított erőforrásait, de azt nem közölték, hogy mennyibe került. A berendezés az MVM-leány Ovité, amely bel- és külpiacra is gyárt acélszerkezetet.
VG
2025.10.13, 17:09
Frissítve: 2025.10.13, 18:07

A legmodernebb technológiát képviselő acélfelület-előkészítő és automata festőberendezést állítottak üzembe az MVM Ovit Manufacturing Zrt. gödi acélszerkezetgyárában.

Ovit
Nagyot újított sok pénzből az Ovit / Fotó: MVM

Az üzem a magasfeszültségű távvezetékek és transzformátor-alállomások építéséhez szükséges acélszerkezeteket, így

  • távvezetéki tartó- és feszítőoszlopokat,
  • alállomási portálkapukat,
  • acélszerkezeteket

gyárt hazai és külföldi megrendelésre is.

A két fő egységből, szemcseszóró és automata festőberendezésből álló gyártósorral az Ovit az erősödő keresletnek kíván elébe menni festőkapacitása növelésével. A gépek üzembe állítása nem csupán a helyben készülő acélszerkezetek felületvédelmi technológiájának fejlesztését jelenti, de stratégiai lépés a vállalat versenyképességének növelése érdekében is a társaság közleménye szerint. A németországi Kaltenbach csoport által szállított csúcsminőségű berendezés emellett energiahatékonyabb, és jóval kevesebb ipari hulladékot termel a gyártás során.

A közleményben az Ovitot az MVM csoport legfontosabb gyártói kompetenciaközpontjának nevezte Mátrai Károly, a csoport vezérigazgatója a berendezés avatásán. Az Ovit ugyanis a hazai villamos hálózat fejlesztése mellett acélszerkezeteivel a nemzetközi piacokon is jelen van. A beruházásról a vezériazgató azt mondta, hogy a csoport több ütemben megvalósult beruházási programjának a csúcspontja.

Ez hatalmas kiadás volt az Ovitnak  

Pataky Balázs, az Ovit vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a cégvezetés elkötelezte magát a gyártási képességek fejlesztése mellett, ami az üzleti területet és a műszaki gyártóbázist is érintette. E folyamat egyik jelentős eleme a felületkezelő gyártósor, amelynek ára meghaladta a korábbi évek beruházásra fordított erőforrásait. (A közleményben azonban nem szerepel a beszerzés költésge.) A fejlesztés jelentősen növeli a társaság tevékenységének energiahatékonyságát, csökkenti a karbonlábnyomát, és támogatja a fenntartható termelést.

Jobban fest az MVM, mint korábban

Törköly Tamás, a társaság műszaki igazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy az új berendezés precízebb, egyenletesebb festékfelvitelt tesz lehetővé, ami javítja a felületvédelem esztétikai és funkcionális minőségét. Ez különösen fontos az MVM-leányvállalat partnereinek, amelyek szigorú minőségi követelményeket támasztanak. Az automatizálással csökken a hibák lehetősége is, továbbá ugyanannyi idő alatt több termék készülhet el, mint korábban. Mivel pedig gyorsabbak a felületvédelmi folyamatok, felgyorsulhat a kész acélszerkezetek kiszállítása is. A precíz adagolás és felhordás révén kevesebb festék és egyéb anyag szükséges. Ez olcsóbbá és környezetkímélőbbé teszi a gyártást.

