orosz-ukrán háború
Tomahawk
Patriot rakéták
Donald Trump
Ukrajna
ukrajnai háború
fegyver
rakéták

Trump pusztító fegyvert adhat Ukrajnának - de előtte még ad egy esélyt Putyinnak a tárgyalásra

Donald Trump szerint Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, Ukrajna viszont hetek óta Tomahawk rakétákat is kér az Egyesült Államoktól. Az amerikai elnök azonban közölte, mielőtt döntést hozna a Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről, először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert a méltányosság ezt követeli. Trump szerint a Tomahawkok eszkalálnák az orosz–ukrán háborút.
VG/MTI
2025.10.13, 16:40
Frissítve: 2025.10.13, 17:38

Donald Trump amerikai elnök először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt döntést hoz nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról – az elnök erről újságírók előtt beszélt hétfőn.

Donald Trump elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Trump olyan pusztító fegyvert adhat Ukrajnának, hogy előtte még ad esélyt Putyinnak a tárgyalásra / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Donald Trump az elnöki repülőgép fedélzetén, kérdésre válaszolva beszámolt Volodimir Zelenszkijjel a hét végén folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyen az ukrán elnök a háborúhoz szükséges fegyverzetet kért. Donald Trump elmondta, hogy Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és hozzátette, hogy emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háborút tekintve egy újabb fokozatot jelentene.

Az elnök szavai szerint, mielőtt döntést hozna a Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről, tárgyalna az orosz elnökkel. „Erről esetleg beszélnék Oroszországgal is, hogy legyünk méltányosak. Ezt megmondtam Zelenszkij elnöknek is, mert a Tomahawkok az agresszió új fokozatát jelentik.”

Donald Trump kilátásba helyezte, hogy arról tájékoztathatja Vlagyimir Putyint, ha létrejön a beszélgetésük, hogy ha a háború nem jut a rendezés szakaszába, akkor szóba kerülhet a rakéták rendelkezésre bocsátása ukrajnai felhasználásra.

A Tomahawk egy elképesztő fegyver, nagyon támadó jellegű fegyver, és őszintén szólva, Oroszországnak nincs szüksége erre

– fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok minden fegyverzetet a NATO-nak értékesít, nem szállít közvetlenül Ukrajnának, hanem a katonai szervezet hozza meg a végső döntést az eszközök felhasználásáról, a vételárat pedig teljes egészében megfizeti. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok semmit nem ad Ukrajnának a „tiszteleten” és „még néhány egyéb dolgon” kívül.

Rendkívüli aggodalmat keltenek az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták: „Lehetnek nukleáris fegyverekkel ellátottak"

Donald Trump amerikai elnök addig nem küld Tomahawk rakétarendszereket Ukrajnába, míg nem magyarázzák el neki, hogy pontosan mikor mire és hogyan szeretnék ezeket felhasználni. Bár a válaszok kitalálhatók, Dmitrij Peszkov orosz sajtófőnök arról nyilatkozott, hogy Oroszországnak van mitől tartania a Tomahawk rakéták esetében.

