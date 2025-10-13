Deviza
Újabb gigaberuházás érkezik Magyarországra – svéd egészségügy-technológiai óriás épít telephelyet

Magyarországon eddig még nem használt, rendkívül fejlett egészségügyi technológiai beruházás érkezik Mosonmagyaróvárra, ami szintén hozzájárul a magyar gazdaság dimenzióváltásához.
Andor Attila
2025.10.13, 17:18
Frissítve: 2025.10.13, 18:04

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a svéd Nolato beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a higiéniai és egészségügyi műanyag termékeket gyártó cég egy 28 milliárd forint értékű projekt keretében üzemet hoz létre egy új, innovatív gyógyszeradagoló rendszer előállítására, amihez a kormányzat négymilliárd forintos támogatást nyújt, így stabilizálva a cég munkavállalói létszámát nyolcszáz felett.

SZIJJÁRTÓ Péter LNG-szerződés
Szíjjártó Péter: újabb gigaberuházás érkezik Magyarországra / Fotó: Soós Lajos

Ez ma a Nolato cégcsoport legnagyobb gyára a világon. Ráadásul az új gyógyszeradagoló rendszernek a gyártásához az elérhető legmagasabb technológiai színvonalra van szükség, olyan technológiai megoldásokra, amelyek ma Magyarországon nincsenek jelen. Ez a beruházás tehát a magyar gazdaság technológiai színvonalát összességében is emeli, és itt most olyan hozzáadott érték előállítására kerül sor, amely összehasonlíthatatlanul magasabb az eddigi tevékenységekhez képest

– hangsúlyozta.

Megjegyezte, hogy a vállalat ezzel párhuzamosan növeli gyártási kapacitását s az exportteljesítményét is, ami kritikus fontosságú a magyar gazdaság szempontjából.

Majd rámutatott, hogy 

a cég évek óta szinte kizárólag megújuló energiát használ, és ennek részarányát tovább fokozza, ami egybevág a kormány azon célkitűzésével, hogy Magyarország továbbra is a világ azon huszonegy országa közé tartozzon, amelyek úgy tudják növelni a gazdasági teljesítményüket, hogy közben csökkentik a károsanyag-kibocsátásukat.

Illetve kifejtette, hogy az elmúlt tíz évben tizenkilenc svéd nagyberuházást támogatott a kormány, ezzel összesen 125 milliárd forintnyi beruházás és több mint kétezer új munkahely jött létre.

Jól pörög a vármegye gazdasága

Továbbá aláhúzta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség hazánkban, alig 2 százalék, az ipari termelés értéke pedig tavaly elérte az 5600 milliárd forintot, ami 70 százalékos növekedés a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest. „Ehhez némi köze lehetett annak a ténynek is, hogy az elmúlt tizenegy év során 121 nagy beruházáshoz adott támogatást a kormány ebben a vármegyében, s ez a 121 beruházás összesen 770 milliárd forintos értéket képviselt, és több mint hétezer új munkahelyet hozott létre.”

Szijjártó Péter hozzátette: „Manapság a kevesebb beruházásért azonban sokkal élesebb a verseny a világ országai között, hiszen minden gazdaság attól nő, hogyha vannak munkahelyek, hiszen a munkahelyeken áll elő az a gazdasági teljesítmény, ami aztán a nemzetgazdaság növekedését adja. És ebben a minden eddiginél élesebb, beruházásokért folytatott versenyben jó hír, hogy mi, magyarok továbbra is sikeresek vagyunk. Ezt az támasztja alá, hogy az elmúlt években is folyamatosan döntöttük meg a Magyarországra irányuló beruházások rekordját.”

