Lebontják az ikonikus budapesti szállodát

Lebontják a budapesi Körszállót, ugyanakkor ennek során a BDPST Zrt. és a Közti felújítja a befogadó, U alakú lepényépületet, ahol négy szinten fedett parkolókat, több mint 2000 nm-nyi kereskedelmi területet, illetve 3 darab kisebb-nagyobb méretű medencével megspékelt wellness-blokkot adnak majd át – adta hírül Facebook-oldalán az UrbFace. A felújított épületet tetőkertekkel és teraszokkal fedik majd be. Az ügyben kerestük a BDPST Zrt.-t is, amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük. Az UrbFace-t ugyancsak megkerestük az értesülésük forrásával kapcsolatban.

A Körszálló Budapest egyik leginkább egyedi szállodája volt/Fotó: Kállai Márton

Ilyen lesz az újjáépítés után a Körszálló

A híradás szerint a 19 szintes körtornyot azonban lebontják, igaz, később vissza is építik majdnem ugyanúgy, ahogy régen volt. Erre azért van szükség, mert áthelyezik a éreolsztó falakat is, annak rdekében, hogy a 280 szobás szállodából egy 47 lakásos társasház szülessen. A tervek szerint

a körtorony aljában egy 97,16 nm-es bérbe adható területet, 33,6 nm-es lounge-ot, 305 nm-es lobby termet, egy 15,9 nm-es recepciót és büfét, illetve 2 iroda, informatikai szobát, illetve kb. 200 négyzetmétert kitevő gépészetnek fenntartott szobákát alakítanak majd ki.

A Szrogh György tervezte épület helyére épített toronyban öt 70 négyzetméteres, egy hálószobás lakást, huszonegy 105 négyzetméteres két hálószobás lakást, tizenhárom 141 négyzetméteres három hálószobás lakást és 4 153 négyzetméteres lakást hoznak létre, amit további 153 és 192 négyzetméteres luxuslakások egészítenek majd ki 16. és 17. emeleten.

Az épületet nyáron adta el a korábbi tulajdonos Danubius Hotels a Market Asset Management számára, ám az épületet a koronavírus-járvány alatti üzemszünete után, 2021 szeptemberétől, a Hotel & More Szállodák Zrt. bérli, és ők is üzemeltetik azóta, kollégiumként és munkásszállóként. Ráadásul, mint arra az Építészfórum is felhívja a figyelmet, az épület II. kerületi helyi védelem alatt áll. Ugyanakkor jelenleg továbbra is üzemel szállodaként is az épület, ahol decemberig lehetséges szobát foglalni, a későbbiekre viszon azt válaszolták, hogy felújítás miatt a hotel bezárja kapuit.