A Fővárosi Törvényszék a mai napon harmadszor is megsemmisítette a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét – jelentette be Kreitler-Sas Máté a közösségi médiában.

Magyarország legnagyobb vasútépítése: döntött a bíróság – "Azonnal fel kell függeszteni" / Fotó: Róka László

Harmadjára is elkaszálta a bíróság a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét

Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármestere szerint a bíróság megállapította, hogy jogszabálysértő volt katonai célúvá minősíteni a beruházást. „Sajnos az okozott környezeti károkat már nem lehet semmissé tenni, azonban az építkezést azonnal fel kell függeszteni” – szögezte le.

A VEKE hasonló információkról számolt be. A közlekedési egyesület úgy fogalmazott, hogy a magyar jogtörténetben egyedülálló módon a Fővárosi Törvényszék harmadik alkalommal is megsemmisítette a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét. Kiemelték, hogy ezzel az összes többi engedély is érvényét veszti.

Beszámolójuk szerint a bíróság emellett azt is kimondta, hogy ez a beruházás nem minősül katonainak, és az eljárásban figyelmen kívül hagyták az ügyféljogokat is. Megerősítették azt az állítást is, hogy az építkezést azonnali hatállyal le kell állítani.

A fejlemény kapcsán kerestük az Építési és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM). Arra voltunk kíváncsiak, hogy a tárca szerint milyen fejlemény állt be a bíróság döntése nyomán, és annak milyen hatása van a beruházásra, mit tesz most az ügyben az ÉKM. Amint válaszolnak, közzétesszük.

Még 2022 végén indult el az a per, amelyet a fővárosi, az újbudai és a ferencvárosi önkormányzat civil szervezetekkel közösen kezdeményezett azért, hogy a bíróság megsemmisítse a Déli Körvasút-beruházás környezetvédelmi engedélyét. A felperesek arra hivatkozva akarják megakadályozni a kivitelezést, hogy főváros lakott területe „nem terhelhető tranzit vasúti teherforgalommal, ezért azt ki kell tiltani, és alternatív útvonalat kell biztosítani”.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal az első környezetvédelmi engedélyt még 2022. november 11-én adta ki. Ezzel szemben indult meg a pereskedés. Végül aztán a harmadik környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárást követően, 2023. november 24-én a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal határozatot adott ki, amelynek értelmében a projekt ismét környezetvédelmi engedélyt kapott. Ezt követően pedig megtörtént az építési engedély módosítása a Vasúti Közlekedési Hatóság részéről.