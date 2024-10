Ezért nem ismétlődhet meg a nyári reptéri káosz – így készültek fel a téli turistaáradatra

„A szemünk előtt mindig a magyar és külföldi utasok zavartalan és kényelmes közlekedése lebeg, ezért is született meg ez a megállapodás” – mondta beszédében Turi Ferenc, a HungaroControl Zrt. vezérigazgatója. Felidézte korábbi fejlesztéseiket, és egyúttal jelezte, azon lesznek, hogy még több közös siker legyen.

Nem lesz több ilyen arányú késés

Nem lesz több ilyen arányú késés – legalábbis ezt állították határozottan a résztvevők a Világgazdaság azon kérdésére, hogy felkészültek-e a téli turistaáradatra. „Úgy gondolom, hogy a számok magukért beszélnek” – jegyezte meg Turi, majd azzal folytatta:

Magyarország felett évente több mint egymillió repülőgép halad át. Ez hónapokra vetítve több mint százezer repülő. Ennek a többsége átrepül, és csak egy része száll le Budapesten.

Emlékeztetett: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter utasításának, valamint szakmailag megfelelően kezelték a helyzetet.

„Bevezettük a légtérkorlátozást, ami nem engedi, hogy az átrepülő repülőgépek száma meghaladjon egy kritikus méretet. Én azt gondolom, hogy az elmúlt két hónap jól bizonyította a hatékonyságát” – válaszolta lapunknak az igazgató.

Jelezte: két hónappal ezelőtt körülbelül 250 ezer perc volt a heti késés. Ez a szám most lement 50 ezer perc per hétre, ami akárhogy is nézzük, nagyon jelentős csökkenés, ráadásul további pozitív eredményeket várnak ezen a téren.

Lóga Máté válaszában kiemelte: feltérképezik, hogy a nyári problémákat konkrétan mi okozta. Előzetesen úgy látja:

A légitársaságoknál volt a leginkább látható az, hogy olyan menetrendet állítottak össze, amellyel nagyon nehezen lehetett kiszolgálni az utasokat.

Nagyon rövid fordulóidőket alkalmaztak, kifeszítették teljes mértékben a flották kihasználtságát, ami értelemszerűen oda vezetett, hogy adott esetben a nap végére többórásak voltak a késések. Hangsúlyozta: ez tarthatatlan állapot, minden légitársaságnak szorgalmazza, hogy

sokkal megalapozottabb időkkel kalkuláljon,

sokkal ügyfélbarátabb kiszolgálást nyújtson, miközben

sokkal megalapozottabb utazási menetrendet vár el tőlük.

A HungaroControlnál a bevezetett intézkedéseknek egyik része átmeneti: ilyen a légtérből jövő kapacitás korlátozása, ami elősegíti, hogy annyi gépet fogadjanak, amennyit ténylegesen ki tudnak szolgálni – tette hozzá az államtitkár.

Ez vezetett ahhoz, hogy jócskán lecsökkent a késéseknek a percben számított mértéke.

Hangsúlyozta: az irányítói kapacitást is szeretnék emelni. Ezáltal Magyarország egyre több repülőgépet és egyre több forgalmat fog tudni kiszolgálni. Ezek mögé konkrét stratégiákat rendeltek intézkedési tervekkel, a végrehajtásuk pedig jelenleg is zajlik – magyarázta.