Telerakják traffipaxokkal Budapestet: ezeken az új helyszíneken mér a rendőrség – térkép

Szerdától élesben működnek a Fővárosi Önkormányzat által felszerelt sebességmérők – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester egy új Facebook-bejegyzésben. Azt írta, hogy az is bizonyítja az új sebességmérők kihelyezésének szükségét, hogy „az elmúlt időszakban tesztüzemben működött a 47 sávot figyelő rendszer, és egészen döbbenetes eredmények születtek”. Az új traffipaxhelyekről térképet is közölt a főpolgármester.

Új kor köszönt be a budapesti utakon: szerdán élesednek az új traffipaxok / Fotó: Bencsik Ádám

Október 7. és október 13. között, alig egy hét alatt a traffipaxok 38 790 gyorshajtást rögzítettek – még büntetés nélkül

– írta Karácsony Gergely.

A főpolgármester azt is leírta, annak ellenére, hogy a kamerák kihelyezése nem önkormányzati feladat, mégis egy lépés a közös cél elérésében. „Senki, de senki ne haljon meg a városban közúti balesetben” – hangsúlyozta Karácsony Gergely.

Budapest vezetősége több projektben is együttműködik a rendőrséggel:

sebességmérő rendszer kialakítása,

zebramegújítási program,

városszerte sebességcsökkentés,

sulizónaprogram,

valamint védett kerékpársávok létesítése.

Ezeken az új helyszínek mér a rendőrség / Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

Waze-hadjárat a jelzett traffipaxok miatt

Spanyolországban elkezdték büntetni azokat, akik információkat osztanak meg az interneten a traffipaxozó rendőrökről. Többek között a Waze GPS telefonos navigációs alkalmazás lehetővé teszi, hogy a felhasználók jelezzék egymásnak, ha valahol a rendőrök traffipaxot állítottak fel. A spanyoloknál elkezdték bírságolni azt, aki ilyen figyelmeztetést tesz közzé – a bűnözés és terrorizmus elősegítésére hivatkozva.

A Waze-től már a Google Maps is átvette a traffipaxok jelzésének lehetőségét, ami az autósoknak nagyon nagy segítség. Több országban viszont jogellenes ezeknek az információknak a megosztása, legyen szó sebességmérő eszközről vagy megállításos közúti ellenőrzésről.