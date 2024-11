Törvénymódosítás: bezárulnak a kiskapuk – az osztatlan közös földtulajdon felszámolása is gyorsulhat

A vízgazdálkodással és az öntözéssel kapcsolatos jogszabályok módosítása a Magosz-főtitkár szerint sokaknak segíthet. A mai gyakorlat szerint ugyanis például a hosszú távra szóló öntözési beruházásokat lehetetleníti el a legfeljebb húsz évre szóló bérleti jogviszony esetleges közeli lejárta. Vagyis most sokan azért nem indítanak el egy öntözési beruházást, mert semmi garancia nincs ara, hogy az adott földet a bérleti idő lejárta után is művelhetik.

Ezért a tervezetben szerepel az egyébként a tulajdoni lapra is bejegyzendő öntözési jog alapításának lehetősége – amihez persze a bérbeadó és a bérlő is kell –, és ha lejár a bérleti szerződés, az öntözési jog alapján a tulajdonos köteles lesz újra megkötni a haszonbérleti szerződést. Tehát aki fejleszt, annak meg is tud térülni a beruházás. Azonban, hogy ezzel ne ne tudjanak visszaélni, a jogszabálytervezetben szerepel egy olyan passzus is, amely szerint, ha három évig nem öntözik a területet, akkor megszűnik az öntözési jog.