Egy régi kolonc: nem szabadulunk az osztatlan közös földektől

Halad az osztatlan közös földtulajdon felszámolása Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harmincéves adósságát kívánja orvosolni. Ezzel tovább erősödhet a tulajdonosi szemlélet, általa a föld minősége, termőképessége is javíthatóvá válik, aminek révén a magyar mezőgazdaság is versenyképesebb lehet.