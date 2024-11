Állásinterjú: ez a három legfontosabb dolog, amit a HR-es figyel

Az állásinterjú mindig nagy téttel bír, különösen akkor, ha egy nagyon vágyott munkáról van szó. A jelentkező a legjobb arcát akarja mutatni, miközben tudja, nem mondhat olyat, ami nem igaz, vagy nagyon messze áll a valóságtól mert ki fog derülni.

Az állásinterjún több csapdába is belesétálhat a jelentkező./ Fotó: Getty Images

A CNBC-n megjelent cikkben egy nagyvállalat vezérigazgatója arról beszélt, mi az három dolog, ami miatt biztosan nem juttatja tovább a jelöltet az interjún. Mindig felteszi azt a „vízválasztó” kérdést a jelentkezőnek, hogyan néz ki most az élete? Azt mondja, erre a lehető legrosszabb válasz az, hogy zűrzavaros. Még ha így is érzi a jelölt, és ténylegesen így is van, akkor is érdemesebb átgondoltabb választ adni - fűzte hozzá. Hazudni nem szabad, mert azon túl, hogy etikátlan, azonnali elbocsátással jár, ha később kiderül. De ha valaki éppen nagyon nehéz, turbulens időszakon megy keresztül, akkor beszéljen inkább, mit tesz, hogy túljusson ezen az időszakon. Fogalmazzon inkább úgy, hogy egy mozgalmas időszakot él éppen, mert sok feladata van, de vannak tervei és ütemezése ezek megoldására. Ez a fajta válasz segít abban, hogy őszintén elmondja, miben kell fejlődnie, miközben aktívan megmutatja azt is, hogy képes hatékonyan haladni a megoldás felé.

A másik szempont, ami nagyon komoly szerepet játszik az elutasításban az, hogyha valakinek a testbeszéde és a kommunikációja nem mutat magabiztosságot. Egy vezető szereti, ha a jelölt nyugodt és közvetlen tud maradni, és strukturáltan válaszol a kérdésekre.

Aki túlzottan ideges, – elterelődik, átugrik kérdéseket – az nem tesz jó benyomást az interjún. Sok HR-es tartja a legsúlyosabb hibának, ha a jelölt nem válaszol a feltett kérdésre, figyelmen kívül hagyja azt. Sokszor a pályázók annyira sietnek, hogy túlessenek, megússzák az interjút, hogy fontos kérdésekre nem válaszolnak.

Hallgatni az állásinterjún is arany

A harmadik tényező, amellyel el lehet bukni egy állásinterjút, ha nem tud a jelölt figyelmesen hallgatni. A HR szakemberek azt mondják, a jól teljesítő pályázók képesek teljes mértékben jelen lenni a beszélgetésben, és megfontoltan reagálni arra, amit a másik mond. A munkakeresők gyakran egy elképzelt forgatókönyv szerint kommunikálnak, vannak dolgok, amit nagyon el szeretnének mondani, van, amit nem szívesen. Előfordul, hogy nem a kérdésekre reagálnak, hanem mennek a saját tervük után, hogy megszabaduljanak a kínos kérdésektől. Ezt azonban az interjúztató pontosan látja. Azt javasolják, akinek nehezen megy, gyakorolja az értő hallgatást, kérdezze meg a barátait, ők hogy látják, mennyire tudja meghallgatni őket. Az aktív hallgatás olyan szuperképesség, amely nélkülözhetetlen azokon a területeken, ahol folyamatosan emberekkel kell együtt dolgozni, így ebben kifejezetten jól kell teljesíteni.