A használt termékek vásárlása a Black Friday legnagyobb riválisa

A magyarországi vásárlók egyre inkább a takarékosság és a környezetbarát megoldások felé fordulnak. 52 százalékuk nem tervez vásárlást kifejezetten az idén novemberi promóciós időszakban, 28 százalékuk még nem döntötte el, hogy vásárol-e, és 20 százalékuk biztos abban, hogy beszerez valamit az idei akciókban – derült ki a Jófogás legfrissebb, Black Friday apropóján készített online felméréséből, amelyre több mint 2500 válasz érkezett be.

Idén sem marad el a Black Friday / Fotó: Northfoto

Ugyanakkor továbbra is erős a használt termékek iránti kereslet, mivel sokan az új árucikkek helyett a kedvezőbb árú, másodkézből származó alternatívákat részesítik előnyben. A felmérést kitöltők csaknem 40 százaléka kifejezetten szívesen vásárolna second hand terméket a Black Friday során, harmada pedig nyitott lenne rá, leginkább anyagi megfontolások miatt. A válaszadók 64 százaléka azért preferálja a használt termékeket, mert ezekkel jobban járhat anyagilag, de sok vásárló az egyedi, ritka termékek miatt választja a használtpiacot. A felmérés azt is megmutatta, hogy a környezetvédelmi szempontok is egyre fontosabbak, 12 százalék említette ezt mint vásárlási motivációt, ami a tavalyi évvel összehasonlítva 20 százalékos növekedés.

Nem tervezünk túlköltekezni a Black Friday alatt

A felmérés rámutat arra is, hogy akik terveznek költeni a Black Friday promóciós időszakban, jellemzően alacsony költségvetéssel számolnak. A legtöbben (45 százalék) legfeljebb 10 ezer forintot szánnak vásárlásra, a válaszadók 28 százaléka 10 és 50 ezer forint közötti összeget tart reálisnak. Csak kevesen gondolkoznak ennél nagyobb kiadásban (százezer forint felett például mindössze 12 százalék). A kedvezmények fontos szerepet játszanak a vásárlói döntések meghozatalakor: a vevők 41 százalékának nagyon fontos az árkedvezmény mértéke, ugyanakkor a válaszadók negyede egyáltalán nem tekinti ezeket mérvadónak. Noha továbbra is az elektronikai eszközök a legnépszerűbbek, minden negyedik vásárló bármit szívesen megvenne, ami jól le van árazva. Az új termékek vásárlása miatt szükségtelenné vált régi tárgyak eladását minden harmadik ember tervezi.