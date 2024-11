CATL-bejelentés: jövőre indul a cellagyártás a debreceni akkumulátorgyárban

A cellagyártás jövőre indul a CATL hatvanezer négyzetméter területű debreceni akkumulátorgyárában, a modulgyártás pedig már idén szeptemberben megkezdődött – jelentette be Jason Chen. A kínai vállalat európai vezetője közölte, szokásos megoldás náluk, hogy addig, amíg a saját üzem el nem készül, a megrendelői igények kielégítésére bérelt ingatlanban kezdik meg a termelést.

CATL: a cellagyártás jövőre indul a CATL hatvanezer négyzetméter területű debreceni akkumulátorüzemében / Fotó: AFP (illusztráció)

Chen többek között arról is beszélt a debreceni sajtótájékoztatón, hogy a CATL az e-mobilitást szolgáló akkumulátorok és a zöldátállásban általánosságban nélkülözhetetlen energiatároló rendszerek fejlesztésében, illetve gyártásában is globális piacvezető, amit az innovációcentrikus stratégiai tervezésnek köszönhet. Ezt bizonyítja az is, hogy a szárazföldi közlekedést kiszolgáló akkumulátorok után már a légi közlekedés számára is fejlesztenek aksikat.

A CATL-vezető emlékeztetett:

világszerte mintegy húszezer embert foglalkoztatnak a kutatás-fejlesztésben, csak tavaly 2,5 milliárd dollár feletti összeget költöttek e területre.

Hat fejlesztőközpontjuk van, és 68 olyan egyetemmel állnak kapcsolatban, amely a kutatás-fejlesztésben élen jár.

Prioritást élveznek náluk az anyagszerkezeti-elektrokémiai fejlesztések, így sikerült az 1000 kilométer hatótávolságú, lítium-vas-foszfát akkumulátort megalkotniuk, amellyel tíz perc töltés után 600 kilométert lehet megtenni. Az említett 1000 kilométeres hatótáv elérésére egy másik, saját innovációs irányzatuk (suctur system innovation) is képes. Célként

az elérhető árú termékek előállítását és

az ezekhez szükséges gyártástechnológia kifejlesztését jelölték meg, de

ugyanennyire fontos a cserélhető akkumulátor forgalmazására vonatkozó üzleti modelljük is,

amelyet elsőként négy kínai városban vezettek be. Chan szerint a CATL-nak 2023 végére mintegy tízezer elfogadott szabadalma volt.

Kereszttűzben a CATL

A CATL esetében korábban felmerült, hogy megaberuházásával általában Debrecen környezetét, az üzem vízigényével pedig a város ivóvízkészletét veszélyezteti. A beruházás megakadályozására magánszemélyek mellett egy civil szervezet pert is indított, amit azonban a bíróság – a cég beadványát elfogadva – nemrégiben felfüggesztett. A CATL ugyanis kérte a környezethasználati engedélyének módosítását a kormányhivatalnál, és jelezte, hogy hatékony technológiát fejlesztett ki az oldószer visszanyerésére, valamint dolgozik a vízhasználat csökkentésén is.