Tiszta vizet öntött a pohárba Debrecen polgármestere a beruházásokat érintő vizes kérdésekben

Debrecen dinamikus fejlődése nemcsak előnyöket, de környezetvédelmi és egyéb kockázatokat is hordoz. Ilyenek az akkumulátorgyárak, amelyek óriási vízigényük miatt az ivóvízbázist is veszélyeztethetik. Az ipari célú ivóvízhasználatot részben kiváltani hivatott szürkevíz előállításához a tisztított szennyvíz mellett felszíni nyersvíz is kell, ám az ehhez szükséges TRV víziközmű-létesítmények tenderét pénzhiányra hivatkozva az Építési és Közlekedési Minisztérium eredménytelennek nyilvánította. Hogyan tovább?

A szürkevíz előállításához szükséges szűrt nyersvizet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től, a TRV-től vásároljuk majd a jövőben, ezért fontos, hogy a nemrégiben eredménytelenné nyilvánított TRV-fejlesztés újrainduljon. Lázár miniszter úr néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy ez meg is fog történni. Amit fontos hangsúlyozni, hogy ez Debrecen infrastruktúra-fejlesztésének „csak” az egyik eleme, amely számunkra elsősorban az ellátásbiztonság növelése miatt fontos, hiszen jelenleg is elegendő vízmennyiség áll rendelkezésre mind lakossági, mind gazdasági fogyasztók ellátására. A nyáron zárult ugyanis a TRV egy másik nagyberuházása, amely a korábbi – Debrecen számára átadható – vízmennyiséget 30 ezer négyzetméterről 54 ezer négyzetméterre növelte.

Papp László szerint Debrecen a léptékváltás fázisában van, melynek pozitív hatásait megpróbálják kiaknázni / Fotó: Czinege Melinda

Tavaly infrastruktúra-fejlesztésre 108 milliárd forintot kapott Debrecen, és ebben a szürkevíz-infrastruktúra városra eső részének forrása is benne foglaltatik. Hogyan áll most ennek a megvalósítása?

A tervek jelentős részben készen vannak, sőt a Déli Gazdasági Övezetben épülő akkumulátorgyárak ellátását biztosító szürkevíz-rendszernek már a kivitelezése is megkezdődött. A legutóbbi közgyűlésen pedig azt is eldöntöttük, hogy a repülőtéri tűzoltóságot is a Déli Gazdasági Övezethez épülő hálózatból fogjuk szürkevízzel ellátni. Az Északnyugati Gazdasági Övezetben valamivel később lesz szükség szürkevízre, tekintettel arra, hogy a BMW igényeinek ellátására épülő EVE-akkumulátorgyár kivitelezési munkálatai még csak a mélyépítésnél tartanak. A magasépítéshez szükséges környezetvédelmi és katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás rövidesen megkezdődik, az ottani szürkevíz-ellátó rendszer kiviteli tervei pedig 2025 decemberének végére készülnek el.