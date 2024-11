Most már biztos: januártól külföldi tanulásra is fordítható a diákhitel

Januártól életbe lép a külföldi továbbtanulásra is felhasználható hitel, amelynek célja a külföldön élő diplomás fiatalok hazatérésének támogatása. A most életre hívott jogszabály lehetőséget biztosít az EGT-államokban, valamint az Egyesült Királyságban felsőoktatási képzésben tanulók számára, hogy a tanulmányaik alatt felvett hiteleiket itthon kiváltsák, kedvezményes magyar diákhitellé alakítsák – derült ki a friss kormányrendeletből. Az új konstrukció nem váltja ki a Diákhitel 1-et és a Diákhitel 2-őt, amelyeket továbbra is azok igényelhetik, akik itthon végzik a felsőfokú tanulmányaikat.

Új diákhitelt és hitelkiváltást is támogat az új konstrukció / Fotó: Shutterstock

Ki és mire tudja felvenni az új diákhitelt?

A rendelet szerint az igénylőknek többféle feltételt kell teljesíteniük. Ilyen, hogy

az igénylőnek valamely EGT-államban, vagy az Egyesült Királyságban felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésén diplomát kellett szereznie,

az igényléskor nem töltheti be 45. életévét,

igazolnia kell, hogy legalább 3 hónapos folyamatos magyar TB-jogviszonnyal rendelkezik, vagy hazai felsőoktatási intézményben teljes idejű keretében hallgatói jogviszonyban áll,

a diákhitel igénylését megelőző 6 hónapon belül, külföldi életvitelszerű tartózkodása alatt, külföldi munkaviszonnyal vagy vállalkozói jogviszonnyal, illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezett.

Milyen feltételek vannak a hitelkiváltás esetén?

Amennyiben az igénylő megfelel a feltételeknek, 1 és 10 millió forint közötti hitelt is felvehet. Az új konstrukcióval akkor váltható ki a külföldi hitel, ha

a hitelt a külföldi felsőoktatási tanulmányok ideje alatt, vagy annak megkezdését megelőző 3 hónapon belül vette fel az érdeklődő,

a külföldi hitelszerződés biztosítja az előtörlesztés lehetőségét,

legfeljebb egy külföldi hitel váltható ki diákhitellel,

nem váltható ki diákhitelből külföldi folyószámlahitel, hitelkártya, jelzáloghitel, más ingatlanfedezet mellett nyújtott kölcsön.

Miután a hitel sikeres igénybevétele megtörtént, vannak bizonyos pontok, amiknek utólag is meg kell felelni. Az igénylőknek vállalniuk kell, hogy a hitelkiváltás teljesülését követő 7 éven belül legalább 5 évig hallgatói jogviszonyt, munkaviszonyt tartanak fenn Magyarországon. Az 5 éves időtartamon belül a hallgatói jogviszony legfeljebb 2 évet tehet ki.