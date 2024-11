Hivatalos rangsor: Magyarország ebben bombaerős a világban – irigykedhetnek a németek, az osztrákok és a svájciak

Alapos vizsgálatot végzett és publikált a VisaGuide, amikor is elkészítette a friss Passport Index kutatását. Ebben 199 ország útlevelét vette össze egy komplex szempontrendszer alapján.

Ebben kiemelt helyen szerepel

a vízummentes hozzáférés,

a „globális mobilitás”, azaz az útlevél elfogadottsága

vagy éppen a digitális aláírás megléte.

A VisaGuide arra jutott, hogy a top ötbe egy ázsiai és négy európai ország útlevele került be.

Hivatalos: Magyarország ebben bombaerős a világban

A képzeletbeli dobogó legfelső szintjén Szingapúr áll, majd Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Magyarország következik.

Tehát a hivatalos rangsor szerint a magyar útlevél a világ ötödik legértékesebbje.

A VisaGuide ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy nincs két egyformán erős útlevél, mert saját pontszámukat sok tényező befolyásolja. Így tehát minden egyes útlevélnek egyedi pontszáma van. Ez egyebek mellett a GDP-ből, a turisztikai lehetőségekből és az egész országfejlettségi mutatójából tevődik össze.

Persze a pontszám függ a célország vízumkötelezettségétől, illetve attól, hogy az adott útlevéllel hány országba lehet vízummentesen eljutni. Ez visszafelé is igaz, tehát az adott ország útlevelének értékéből elvesz, hogy ha beutazni csak vízummal lehet. Ráadásul itt is különbséget tesznek papíralapú vagy digitális engedély között. Emellett az sem mindegy, hogy a vízumot hol lehet igényelni, ha csak a nagykövetségen, az jelentős mínuszt okoz.

Paradox módon az útlevél erejét az is meghatározza, hogy hány országba lehet útlevél nélkül utazni. Bizonyos részen ez magyarázhatja az európai uniós országok előkelő szereplését. Természetesen azonban a beutazási tilalmak is hatnak. Mindegy egyes ország közötti tilalom egy mínusz 0,5 szorzót hoz. Emellett a rangsort az is pontosítja, hogy ha az útlevél tulajdonosa vízum nélkül léphet be egy magasan kvalifikált útlevél kibocsátó országba, akkor több pluszpontot kap annál, mintha egy alacsonyan kvalifikált országba léphet be szabadon.

És, végül néhány érdekesség a listáról: