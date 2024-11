Ilyen is van: határidőre elkészül a MÁV az ország egyik legfontosabb vasúti vonalának felújításával – új menetidő lép érvénybe

Mindez annak is köszönhető, hogy a vasútársaság a legkorszerűbb műszaki megoldásokat is igénybe veszi. Amint végez a MÁV a miskolci fővonalon, 120 kilométer per órára gyorsulnak a vonatok.