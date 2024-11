Ez még nem a Trump-hatás: először jelenhetett meg a magyar boltok áraiban a brutális nyári aszály

Pont egy évvel ezelőtt, 2023 októberében esett először 10 százalék alá a fogyasztói árak emelkedésének üteme, és ez is közrejátszik abban, hogy most októberben újfent az árak emelkedését láthattuk a boltokban, ahol már a nyári aszály hatásai is megjelenhettek. Ha ez nem lenne elég, a következő hónapokban ráadásul szinte biztosan magasabb inflációs számokat láthatunk a bázishatások köveTkeztében. De nemcsak emiatt, hanem Donald Trump győzelmét követő piaci sokkok és a forint sérülékenysége miatt is egyre nagyobb az esélye annak, hogy egyelőre elbúcsúzhatunk a kamatcsökkentésektől.