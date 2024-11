Változások az iváncsai akkumulátorgyár tulajdonosánál: lezárult egy folyamat, kijöttek a számok

Hivatalosan is összeolvadt a Magyarországon három akkumulátorgyárral rendelkező dél-koreai SK On az SK Trading Internationallel. Az SK International akkumulátor-üzletága közben jelentős mérföldkövet ünnepelhetett, miután elkönyvelhette első negyedéves nyereségét – ebben a magyarországi érdekeltségeihez köthető költségek is jelentős szerepet játszottak.