Kiderült: így és ennyit költenek a magyarok karácsonykor

A válaszadók kétharmada állít idén is karácsonyfát, de 54 százaléknál ez már műfenyő.

Akik valódi fát vesznek, azok a tavalyinál 3 ezer forinttal többet, 13 800 forintot terveznek erre költeni.

Noha a magyarok a boltról boltra járkálás (36 százalék) és a nagytakarítás (26 százalék) mellett a sütés-főzést (18 százalék) is időrablónak vagy macerásnak élik meg, kevesen mondanának le a hagyományos ünnepi menüről. A karácsonyi nagybevásárlást intézők 74 százaléka az alkalmi fogásokhoz is olyan saját márkás élelmiszereket választ, melyeket a hétköznapokban is szívesen vásárol.