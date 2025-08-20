Vigyázat Horvátországban, Fiume környékére már vörös riasztást adtak ki

Horvátországban nyaraló hazánkfiai számára is fontos információ: az Állami Hidrometeorológiai Intézet (DHMZ) vörös riasztást adott ki zivatarok miatt a rijekai térségre augusztus 21., csütörtök napjára. Ezt a DHMZ a honlapján közölte szerdán – jelentette a Jutarnji list.

Horvátország: Fiume szép időben nagyon kellemes tud lenni, de most vörös riasztást adtak ki Fotó: Hans Lucas via AFP

A közlemény így fogalmaz:

Reggel zivatarok (várhatók) orkánerejű széllel és heves záporokkal kísérve. A zivatarok valószínűsége meghaladja a 80 százalékot

A lakosságnak azt tanácsolták, hogy tegyenek óvintézkedéseket, és kövessék az illetékes hatóságok útmutatásait – írta a lap.

Kiterjedt és heves viharok várhatók, életveszélyes villámlással, jégesővel, villámárvizekkel és orkánerejű széllel. Közlekedési fennakadásokra és áramkimaradásokra is számítani kell. A megszokott közlekedési útvonalak jelentős zavara is lehetséges. Kerüljék az indokolatlan utazást

– figyelmeztett az intézet.

A Nyugat-Európa felett húzódó termobárikus völgy, amelyhez egy magassági ciklon is kapcsolódik, pénteken leereszkedik a Földközi-tenger térségébe, majd átvonul Horvátország felett, nedves és labilis légtömeget hozva régiónk fölé – magyarázták.

Horvátország felett a légkör nagyon labilissá válik. A felhőzet és a délnyugati szél erősödése mellett – amely az Adrián erős, helyenként viharos is lehet – kifejezetten intenzív záporokra, villámlással kísért esőkre és helyi zivatarokra is számítani kell.