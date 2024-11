Szuper karácsonyi akciót hirdet a Tesla – ezt kell tenni érte

Ismét nagyszabású karácsonyi akciózásba kezd a Tesla. Az autógyártó a korábbi években is hirdetett komoly akciókat, hogy az év vége felé is ösztönözzék az autóvásárlást. Tavaly a régebbi, még ingyenesen tölthető autókról új modellekre váltók vihették át az örökös töltési lehetőséget, idén pedig egy év ingyenes töltést ígér a Tesla bárkinek, aki még év végéig átveszi az új Model Y-ját. A megszokottak szerint az ingyen delej kizárólag a Tesla Supercharger hálózatára vonatkozik – szúrta ki a Totalcar.

A Model Y a Tesla egyik sikermodellje / Fotó: Mustafa Yalcin / AFP

Az autóvásárlók többsége megszokhatta már, hogy az új autókra többnyire sokat kell várni, azonban a Tesla most novemberi átvételt is ígér azoknak, akik még most megrendelik az új Model Y-jukat, és az autós szakportál szerint a tapasztalatok alapján ezt tartani is tudják. A Model Y a márka egyik legnagyobb sikermodellje, amely Európában, sőt a világon is hónapok óta vezeti a legeladottabb autótípusok statisztikáit.

A Tesla Model Y vételi ára Magyarországon jelenleg 17 894 900 forinttól indul, 455 kilométeres WLTP hatótávval, ám a 19 394 900 forintért kínált Long Range RWD már 600 kilométeres hatótávolságot ígér.

Ráadásul a most bejelentett akció keretében aki még idén átveszi ezt az autót, egy évig ingyen is töltheti.

A Tesla nem véletlenül aktív a magyar piacon, ugyanis a versenytársai sem tétlenkednek: a BYD kínai elektromosautó-gyártó például múlt héten bejelentette, hogy tervek szerint az első magyarországi BYD 2025. november 7-én gurul majd le a gyártósorról.