Magyar utak: megvizsgálták a minőségüket, meglepő eredmény született – így áll Magyarország Európában

Olyan mutatóban is Európa középmezőnyében van hazánk, amelyről nem is gondolnánk. A magyar utak minősége a régióban a legjobb, és erős versenyzőket is magunk mögött hagyunk.