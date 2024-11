Mi lesz most a magyar gazdasággal Donald Trump győzelme után?

„Hogy Trump a sok ígéretből, mint például az általános 20 százalékos vámból, végül mit tart be, azt nehéz előre megmondani. Látni kell azonban, hogy a vámok kétélű fegyvert jelentenek: válaszul az EU is kivethet vámokat, illetve a vámok az Egyesült Államokban inflációt okoznának, ezért a tényleges bevezetésüket tekintve óvatosan kell állást foglalni. A vámnak a német autógyártásra és ezen keresztül Magyarországra is negatív hatása lenne”, vélekedett az elemző, aki szerint a másik oldalról, ha Trump alatt tényleg lezárná az orosz-ukrán háborút, az szerinte segítené a magyar gazdaságot.

Kis, nyitott gazdaságként Magyarországnak gazdasági szempontból is az az érdeke, hogy nyugalom legyen, hogy a kapcsolatok kedvezően alakuljanak, a külső kereslet bővülni tudjon. Márpedig ezt a háború és az ennek nyomán létrejött gazdasági konfliktusok nem segítik elő

– húzta alá az elemző.

Erőteljes iparpolitika és protekcionizmus jöhet, fokozódó verseny Kínával

A MAGA mozgalom, azaz a Make America Great Again szlogene alatt a Biden által elfogadott inflációellenes törvényhez (IRA) képest is egy erőteljesebb támogató politika jöhet Donald Trump megválasztásával, ami az Amerikával szemben külkereskedelmi többlettel rendelkező országok számára nem lesz egy kellemes helyzet – mondta lapunknak Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Az IRA Joe Biden még 2022-ben fogadta el, ami egy komplex iparpolitikai csomag, ami egy az egyben protekcionista intézkedések sorát takarja. Török szerint, hogy a Trump által beígért programelemekből, pontosan végül mi fog megvalósulni, azt nem lehet megmondani, de a vámtarifák szinte biztosan emelkedni fognak.

Úgy látja, a Kínával folytatott verseny is nagyobb tempóra kapcsolhat régi-új elnökkel, épp ezért nem zárja ki azt sem, hogy az európai országokat is arra fogja rávenni, hogy a blokkosodás jegyében forduljanak szembe a távol-keleti országgal, ami szerinte közvetlenül és közvetve is érezteti majd a hatását a magyar gazdaságban.