A Mohu teliszórja kukákkal az országot – ön is kaphat belőle

2025 végére országszerte több mint egymillió új kuka kerül a lakossághoz

A Mohu folyamatosan szerez be új kukákat: a papír-, műanyag- és fémhulladék gyűjtésére további 293 ezer szelektív kukát szerez be és oszt ki 334 településen, míg az élelmiszer-hulladékok gyűjtéséhez további 16 ezer 120 literes, illetve 384 ezer 5 literes edény beszerzése van folyamatban, kiterjesztve a rendszert újabb településekre is.