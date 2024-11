Nagyot ígért Lázár János: felújítják az összes HÉV-vonalat

Azt vállalta Magyarország kormánya, hogy a munkába járók, a gyógyulni igyekvők és az iskolába járók érdekében az összes HÉV-vonalat teljes egészében felújítja – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamentben. A tárcavezető Facebookra is feltett videójában elmondta, hogy mindez legalább 400 milliárd forintba fog kerülni a magyar államnak.

2030-ig felújítják az összes HÉV-vonalat / Fotó: Világgazdaság / Vémi Zoltán

Lázár elmondása szerint az összes közlekedésfejlesztési forrásnak a „nagyon nagy részét, a kötött pályára szánt forrásnak legalább 30 százalékát” szeretnék ennek a hálózatnak a felújítására fordítani.

A szentendrei HÉV-et 2030-ig újítják fel teljesen: járművek, vonal, megállók.

A ráckevei HÉV is 2030-ig kap egy jelentős ráncfelvarrást, valamint a csepeli H7-es is szintén 2030-ig kapja meg a felújítást. A gödöllői és a csömöri HÉV felújítását pedig 2028–2029-ig tervezik elkezdeni. A járművek tendereztetését is újra elkezdik 2025-ben, a program elindításával együtt.

Lázár Békéscsabán: rákötik a magyar autópályát a románra

Lázár János október végén Békéscsabán járt Szarvas Péter újra megválasztott független, de kormánypárti támogatottságú polgármesternél, hogy folytassa az Építési és Közlekedési Minisztérium új programját. Először is az M44-es autópályáról beszélt: az Alföld bekötése ezzel az infrastruktúrával 2016 óta zajlik, és az egyik legnagyobb közúti beruházás: összesen 125 kilométeren épül új autópálya. Közölte, hogy ennek utolsó, 30 kilométeres szakaszát jövő év tavaszán adják át.

Kialakítanak egy új M5–M44 csomópontot is, így együttesen 560 milliárd forintból valósul meg a beruházás.

Hangsúlyozta, hogy nagy alföldi közlekedési és gazdasági csomópontokat hoznak létre: megemlítette az M49-est, amely Nyíregyháza és a romániai Szatmárnémeti között épül. De szóba hozta a Debrecen–Nagyvárad összeköttetést is. Megerősítette, hisz abban, hogy Debrecen lesz Magyarország Hamburgja vagy Münchenje, amely fölveszi a versenyt gazdagságban Budapesttel. Szerinte ettől karnyújtásnyira vagyunk.