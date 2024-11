Tejtermékeket vizsgált a Nébih, meglepő eredményeket kapott

Kiskereskedelmi egységek tejtermékrészlegeit ellenőrizték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei a Szupermenta programban. A hivatal szakemberei összesen 30 budapesti és vidéki üzletben ellenőrizték elsősorban a tej és tejtermékek számára fenntartott hűtőberendezések állapotát, működését, beleértve a hőmérőket – derült ki a Nébih közleményéből.

Tejtermékeket vett górcső alá a Nébih / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szakemberek a termékek lejárati idejét, csomagolásának épségét és nyomonkövetési dokumentumait vizsgálták, hogy megfelelnek-e az előírásoknak. Több helyen hiányoztak a mérőeszközök vagy azok hitelesítési dokumentumai, továbbá probléma merült fel az áruátvétel során alkalmazott hőmérséklet-ellenőrzési gyakorlat kapcsán. Az érintett egységekben hatósági felszólításra a feltárt hibákat kijavították.

A vizsgált boltok közül 12 helyen sajtdarabolási tevékenységet is végeztek, emiatt a felügyelők ennek körülményeit is vizsgálták. Az ellenőrzés során az egyik boltban lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket találtak, ugyanitt a helyben végzett sajtdarabolási tevékenység is kifogásolható volt: higiéniai, nyomonkövetési és dokumentációs hiányosságokat tártak fel a szakemberek. A felügyelők az adott üzletre 350 ezer forint értékben bírságot szabtak ki.

A Nébih a boltok eladóterében lévő hűtők mellett a raktári berendezéseket is ellenőrizte. Egy kereskedelmi egység hűtőkamrájában csomagolt, jelöletlen, nem nyomon követhető darabolt sajtokat találtak. Az érintett üzlettel szemben bírságot szabtak ki 250 ezer forint értékben.

A helyszíni ellenőrzés alkalmával a felügyelők az eladótérben, valamint a raktárban található hűtőberendezések oldalfaláról, polcáról és fogantyújáról a mikrobiológiai szennyezettség laboratóriumi vizsgálatához úgynevezett törletmintákat vettek. Az eredmények megnyugtatók, ugyanis a minták egyikében sem volt jelen kórokozó mikroorganizmus.

Általában jól vizsgáztak a tejrészlegek

A Szupermenta munkatársai az üzleteket, főként azok tejtermékrészlegét klasszikus vásárlói szempontok alapján (tisztaság, rendezettség) is felmérték. Az összesített értékelés végül a hatósági ellenőrzés, a laboratóriumi vizsgálatok, valamint a vásárlói szempontú felmérés eredményei alapján alakult ki. A Szupermenta keretében ellenőrzött 30 bolt közül öt üzlet érdemelte ki a kiválóan megfelelt minősítést:

Metro Kereskedelmi Kft. 1152 Budapest, Városkapu u. 9.

Auchan Magyarország Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 19.

Tesco Global Zrt. 7631 Pécs, Kincses út 1.

Metro Kereskedelmi Kft. 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 236.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 1038 Budapest, Csobánka tér 3.