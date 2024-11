Veszélyben az európai gyógyszerellátás a gyártók szerint

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója kiemelte: Európa egy tapodtat sem tud előrelépni azokban az ágazatokban, ahol növekedés volt – idesorolta a bankszektort, az autó- és technológiai ipart –, kivéve a gyógyszeripart, erre kellene építeni – javasolta. Azt is hangsúlyozta, bankhitelből az ágazat nem tud nőni, hitelből nem lehet kutatni, fejleszteni. „Láttam már ilyet, de azt a céget megvettük” – mondta. Hozzátette: az állami költés már jobban hangzik, de a fejlesztés önerő nélkül nem megvalósítható. A kormány úgy tudja támogatni az ágazatot, ha támogatja a tudományos hátteret, az egyetemek és az ipar kapcsolatát. Szerinte egy magát cselekvőnek mutató kormányzatnak már régen meg kellett volna ezt lépnie. Másik észrevétele az volt, hogy sokkal több kkv-nek kellene lennie az értékláncokban.

A magyar gyógyszeripar szereplői szerint a versenyképesség létfontosságú az európai gyógyszeriparnak / Fotó: Kallus György

Poroszlai Csaba, az Egis vezérigazgatója arról beszélt, hogy Amerika innovál, Kína utánoz, Európa meg szabályoz. Szerinte ebből ki kellene lépni, mert az európai versenyképességet ma már ez hátráltatja. A szabályozási előny, ami például Kínában létezik, megfeleltethető egy indirekt állami támogatásnak, és ezzel foglalkozni kellene – hangsúlyozta.

Láng Róbert egészségipari miniszteri biztos elmondta, rövidíteni kellene az értékláncot, a hazai termelést támogatni. 2024 harmadik negyedévében a gyógyszeripari szabadalmak harmada Kínából származott, tehát fel kell arra készülni, hogy Kína már nem csak utánoz. A szabályozással a piacokat védeni kell. Megjelent a nyáron a stratégiai gyógyszerlista, amelyen a hazai gyártású gyógyszerek kiemelésre kerültek – tette hozzá.

Veszélyben az európai gyógyszerellátás

Jelena Livsica, a Teva kereskedelmi vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai gyógyszerellátás veszélyben van, mert egyre több terméket vonnak ki az európai piacról, viszont a piaci bevezetés csökkent. Onkológiai és pszichiátriai termékek tűnnek el, és ez nem jó a betegeknek. Hangsúlyozta: instabil a legfontosabb gyógyszerek ellátása, mert ezeknek mintegy a fele egyetlen beszállítótól származik.

Az árazási rendszer nem követi a termelési költségeket, ezek miatt pedig az európai gyógyszergyártás versenyképessége veszélyben van. Álláspontja szerint felül kell vizsgálni a gyógyszerszabályozást, jó példaként említette a Nemzetgazdasági Minisztériummal kialakított együttműködést.

Tett egy ajánlást is a kormánynak: a nagyon volatilis és instabil piacon kiszámíthatóvá kell tenni a szabályozást, és azt is hozzátette, a rengeteg adóval és eljárási díjjal nem lenne szabad megterhelni az iparágat. „Soha nem fogunk már visszatérni oda, ahol a Covid előtt voltunk, az új norma a flexibilitás, tanulni kell más piacokból, a jó gyakorlatokból” – fűzte hozzá.

Ásványi Tibor, a Naturland ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az ágazatban működő kkv-k olyan termékeket gyártanak, amelyeket a hazai piac vásárol meg 98 százalékban. Míg a nagy gyártók exportra termelnek, a kisebb vállalatok a belföldi piacról élnek, az ágazat árbevételének 2-3 százalékát adják. A kis kkv-k inkubátorként működnek, kinevelik a saját munkaerejüket, akik néhány év után a nagy szereplőknél kötnek ki. A gyógyszeripar nem tud vendégmunkásokat alkalmazni, a kkv-k különösen nem tudnak – emelte ki. Kitért arra is, hogy az értékkövetést végre kell hajtani, árat kell emelni, az extraprofitadó eltörlését üdvözölte. Arról is beszélt: a kormánynak foglalkoznia kell azzal, hogy a szennyvíz- és hulladékkezelés miatt a gyógyszeripar kettős adóztatásnak van kitéve. Érintette a patrióta gazdaságpolitikai intézkedéseket, utalva arra, hogy a környező országokban mindenhol működik ez. Információi szerint Szlovákiában emelni fogják az import-egészségipari termékek áfáját, tanulmányozásra ajánlotta ezt az intézkedést.