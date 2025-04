Boltok húsvéti nyitvatartása: nem kell kétségbeesni, de érdemes tömegre készülni

Ha elfeletjtett, vagy nem tudott előre bevásárolni húsvétra, akkor szombaton meggyűlhet a baja tömeggel. Nagypéntek után ugyanis a boltok csak szombaton nyitnak ki, ezért joggal feltételezhető, hogy az emberek megrohamozzák az üzleteket. Vasárnap és hétfőn is zárva lesznek az élelmiszerláncok. A Mindmegettee összeszedte hogy hogyan alakul a húsvéti nyitvatartás, melyk boltban mikortól és meddig lehet menni.

Fotó: NurPhoto via AFP

Kivel ne fordult volna elő, hogy az utolsó pillanatban jutott az eszébe, hogy a hétvégi menühöz, süteményhez hiányzik még valami alapanyag. Egy átlagos vasárnap az ember ilyenkor egy gyors bevásárlás során beszerzi a hiányzó hozzávalót és elkészíti a menüt. Ezúttal azonban résen kell lennie mindenkinek, hiszen a húsvéti négynapos ünnepben változik a boltok húsvéti nyitvatartása. Ezen a hétvégén mindössze egy nap lesz, amikor megvásárolhatjuk az alapanyagokat - mutat rá a Mindmegette, amely az összes nagyobb üzletlánc nyitvatartását összeszedte egy helyre.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy annak idején a nagyszombat volt az a nap, amikor egyszerre vásároltak be – főként a piacon. A bolti választék kibővülése azonban a piaci kínálatra is hatással van, meglepő módon az ottani kereskedők is igyekeznek igazodni a bolti árakhoz és a kínálathoz. Jó hír, hogy a kereskedelmi csatornák sem minden esetben változtatnak a tradíciókon, húsvétvasárnap előtt, nagyszombaton minden piac és minden bolt nyitva lesz. Állandó dilemma, hogy a húsvéti ételek alapanyagait piacon vagy boltban érdemes-e beszerezni. Van, aki a piacra, és van, aki az üzletek választékára esküszik, és gyakran szóba kerülnek az árak. A Világgazdaság cikkében erről is olvashat.