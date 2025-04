A fogyasztás hajthatja a magyar gazdaságot idén

A kiskereskedelmi forgalom idei év első két hónapjában tapasztalt 4,0 százalékos növekedése a fogyasztói bizalom egyértelmű erősödést jelzi a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfői közleménye szerint, mely hozzáteszi, hogy a háztartások emelkedő magabiztossága nemcsak a boltok forgalmán, de a turizmus élénkülésén is észlelhető. A tárca szerint a kedvező folyamatokat elsősorban a magas foglalkoztatottság, és a reálbérek 17 hónapja tartó folyamatos növekedése alapozza meg.

A fogyasztás bővülése idén is fontos eleme lehet a gazdaság növekedésének / Fotó: Northfoto

A Központi Statisztikai Hivatal kiigazított adatai alapján februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene éves összevetésben 3,3 százalékkal nőtt (az előző hónaphoz képest 0,6 százalékkal mérséklődött). Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,5 százalékot, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,0 százalékot, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 0,4 százalékot ért el a forgalom bővülése.

Az áremelkedés megfékezése tovább növelheti a fogyasztást

Az NGM emlékeztet arra is, hogy a kormány határozottan fellép az indokolatlan áremelkedésekkel szemben, ezért bevezette az árréscsökkentést . Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is azt emelte ki, hogy az infláció elsősorban az élelmiszerboltokat érintette, ezért is ott volt a forgalom éves alapú növekedése enyhébb. Az elemző arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiskereskedelmi forgalom 0,6 százalékos havi csökkenése a kiugró januári bázisnak is köszönhető.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) szerint

a gazdasági növekedés legfontosabb motorja idén is a fogyasztás lehet, amit a jövedelmi helyzet javulása hajt.

A reálbérek várhatóan idén is 4 százalék körüli mértékben nőhet, miközben a fogyasztás bővülése mellett szólnak az állampapír-kifizetések és a munkáshitel is. Ehhez pedig több kormányzati intézkedés is adódik az év második felétől a családtámogatások (júliustól a családi adókedvezmény, októbertől pedig a háromgyermekes anyák szja-mentessége) növekedésének formájában.