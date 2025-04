Gombászás – egyre népszerűbb, viszont csak egyszer lehet hibázni

Egyre divatosabb a gombászás, a mozgás, a túrázás összekötése a gyűjtéssel és az „ingyen” alapanyag beszerzésével. Aki ismeri a jó termőhelyeket, rövid idő alatt megszedheti a család hétvégi élelmezéséhez szükséges mennyiséget. Mert sokan élelmezési céllal gyűjtik a gombát, szárítják, porítják vagy savanyítják, és sehol máshol nem kapható csemegéket készítenek belőle. De a gomba veszélyes, ismerni kell egy hobbiszedőnek is az alapvető fajtákat, és még emellett is el kell vinni a gombaszakértőhöz.

A tavaszi gombászás első fajtája a cseh kucsmagomba / Fotó: Facebook

Csapó Pál, a Vámház Körúti Vásárcsarnok gombaszakértője is megerősítette, tényleg egyre többen járnak ki a mezőkre és az erdőbe, sőt a tanfolyamokra is egyre többen iratkoznak be. A gombaismerethez hosszú évek, évtizedek aktív gyakorlata kell, mert a gombák vizsgálatakor rengeteg szempontra kell figyelniük a szakértőknek. – „Ismerni kell egy adott fajtának minden változatát, a fiatal, az érett és a már elöregedett gombát, a különböző formákat, a színárnyalatokat” – magyarázza Csapó Pál, van ugyanis olyan gombafajta, amelyiknek akár húszféle változata is van. A gombavizsgálat mindig is ingyenes volt, a cél az, hogy az emberek átnézessék a begyűjtött mennyiséget és biztonsággal fogyaszthassák el.

A gombászás szabályait ismerni kell

Csapó Pál elmondta, hogy a szakértők a vizsgálat során, nagyon alaposan, megfelelő fényviszonyok mellett, egyesével nézik át a gombákat, akármekkora mennyiségről is van szó. Ez máris az első komoly probléma.

A gyűjtők nem tartják be azt a szabályt, hogy egy alkalommal személyenként 2 kg gomba gyűjtése engedélyezett. Sok esetben hatalmas kosarakkal, zsákokkal jelennek meg a szakértőnél. Másrészt a szedéshez engedélyt kellene kérni a terület tulajdonosától, ezt a szabályt sem tartja be szinte senki.

A harmadik komoly probléma, hogy nehezen értik meg az emberek, vannak esetek, amikor ki kell dobni a gombát, mert súlyosan mérgező darabokat is tartalmaz, például gyilkos galócát vagy kerti susulykát. – „A szakértő felelőssége eldönteni, hogy mikor elegendő kivenni a láthatóan nem sérült, ép mérgező gombát, és mikor kell az egész mennyiséget megsemmisíteni, mert összetört, darabjaira esett a belekerült mérgező fajta. Sok vita van ebből a gyűjtőkkel, nehezen értik, hogy nem szabad kockáztatni” – jelezte a szakértő.

A gomba piacon történő értékesítéséhez engedélyt ad ki a szakértő, de a nap végén be is szedi az engedélyt az árusoktól, nehogy visszaéljenek vele. Éttermekbe is úgy kerülhet gyűjtésből származó vadon termő gomba, hogy a szakértő kiállít egy nyomtatványt, amelyen igazolja, hogy fogyasztható fajtáról van szó.