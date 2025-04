A 40 év alatti kétgyermekes anyák, illetve a 3 gyermekes anyák szja-mentessége összesen nagyságrendileg 320 milliárd forint bevételkiesést okoz, amely a jövő évi GDP 0,3 százaléka, vagyis jelentős teher a költségvetésben. Viszont ezzel együtt a hiány jövőre is elsődlegesen a gazdasági növekedés alakulásától függ – ezt mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

Költségvetés 2026: minden azon múlik, hogy Nagy Mártonnak sikerül-e feljebb csavarnia a magyar gazdaságot/ Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Költségvetés 2026: így néznek a makroszámok

A kormány egy év kitérő után idén visszatér a költségvetés tavaszi ülésszakban történő elfogadásához, ezért már március 31-én ismertette a fő sarokszámokat. A makropályán ugyanakkor nem úszta meg, több ponton is módosított rajta, így az idei 3,4 százalékos növekedési várakozását hivatalosan is csökkentette 2,5 százalékra, 2026-ban viszont:

már gyorsuló, 4,1 százalékos ugrást GDP-bővülést vár,

a költségvetési hiányt úgy mérsékelné 3,7 százalékra, hogy közben elindítja a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességét,

az inflációban pedig az idei 4,5 százalék után 2026-ban már 3,6 százalékos átlagos ütemmel tervez.

Molnár úgy látja, legnagyobb kockázat a költségvetési pályát illetően a gazdasági növekedés, amelyet továbbra is a külső környezet befolyásol. Így volt ez tavaly és tavalyelőtt is, 2024-ben is 2025-ben is lényegében a külső kereslet gyengesége írta felül a kormány várakozásait. Olyannyira, hogy tavaly 4 százalék helyett mindössze 0,5 százalékkal nőtt a GDP, ami után Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kénytelen volt elismerni, hogy „a német gazdaság maga alá teperte a magyart”.

Még mindig a külső tényezők húzzák vissza a magyar gazdaságot, ez lesz 2026 nagy kérdése is

Az elemző szerint ebben nincs érdemi változás, a német gazdaság ugyanis továbbra is gyengélkedik és ugyan a fiskális szabályok lazítása, valamint a koalíciós megállapodás alapelvei bizakodásra adnak okot, de a német ipar várhatóan nem fog egyik napról a másikra talpra állni.

Közben bejött egy újabb elem, ez pedig a vámháború, amely egyértelműen fokozza a bizonytalanságot.

A nemzetközi szervezetek a vámháború hatására egymás után vágják vissza a régió és a magyar gazdaság növekedési kilátásait. Legutóbb a Nemzetközi Valutalap a világgazdaság lassulását vetítette előre, miközben csökkentette a magyar GDP-re vonatkozó előrejelzését, így a tavaly októberi 2,9 százalék helyett idén már csak 1,4 százalékos növekedést vár Magyarországon, ami a várakozásuk szerint 2026-ban 2,5 százalékra gyorsulhat. Ezzel együtt Molnár Dániel szerint a növekedési, inflációs és hiányadat is a Reuters és a Consensus Economics elemzői felmérésének sávjában helyezkedik el, kismértékben az átlagnál kedvezőbb pályát vetít előre. Vagyis a kormányzati várakozások habár némiképp optimistábbak a piaci elemzőkhöz képest, azonban egyáltalán nem kiugróak.