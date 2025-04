Hosszú évtizedek álma válik valóra: elindultak a mohácsi Duna-híd kivitelezési munkálatai. A városi oldalon már javában zajlik a hídfő előkészítése, míg a túlparton, a szigeti oldalon a tereprendezés van folyamatban. A két part között pedig ott horgonyoz a 200 tonna teherbírású Clark Ádám, Közép-Európa legnagyobb úszódaruja, amely kulcsszerepet játszik majd az építkezés során. Ezzel párhuzamosan látványos ütemben halad az 57-es számú főút kétszer két sávossá bővítése, amely közvetlen kapcsolatot teremt majd az autópályától a hídig – számolt be róla a Bama.

Videón az új négysávos mohácsi Duna-híd építése: itt tart most a történelmi magyar beruházás / Fotó: Löffler Péter

Itt tart most a mohácsi Duna-híd építése

A kivitelező, a Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Zrt. egy mini konténervárost épített fel az Indóház utca végén, ez szolgál a projekt logisztikai központjaként és a munkaterület bejárataként. A helyszín szigorúan ellenőrzött: csak engedéllyel és munkavédelmi oktatás után léphet be bárki. A központ közelében található látogatóközpontban a nyilvánosság is megismerkedhet a beruházás részleteivel – többek között egy lenyűgöző maketten keresztül, amely a majdani, 756 méter hosszú híd szerkezetét és arányait mutatja be.

Az építmény különlegessége, hogy három fő elemből áll majd: két ártéri híd és egy mederhíd alkotja a teljes szerkezetet, amely kétszer két sávos, osztott pályás útként, valamint kerékpárúttal készül el.

A mohácsi hídfőnél már befejeződött a próbacölöpözés. Ennek során próbaként furatokat készítettek a földbe, amelyekbe vasbeton cölöpöket helyeztek, majd ezek teherbírását mérték. Az eredmények alapján döntik el, hogy a tényleges cölöpözés milyen paraméterekkel indulhat el. Ugyancsak itt épült meg egy ideiglenes földtöltés, amelynek segítségével a szakemberek a talajsüllyedést és tömörödést vizsgálják – ez elengedhetetlen a hosszú távon biztonságos hídfő kialakításához. A töltésről egyébként impozáns kilátás nyílik a Dunára és a túlparton horgonyzó Clark Ádám úszódarura, amely már önmagában is mérnöki látványosság.

Fotó: Löffler Péter

Újmohácson is zajlanak a munkálatok, kibővül az 57-es főút is

A szigeti oldalon – Újmohács irányában – szintén megkezdődött a terület előkészítése, a bontásokkal párhuzamosan pedig már az új útszakasz nyomvonalának kijelölése zajlik. Az 51-es számú főúttól indulva egy közel 20 kilométeres, kétszer két sávos új út épül, mely Újmohácsig vezet majd. Eközben az 57-es számú főút négysávosításának több szakaszán is folyik a kivitelezés. Lánycsók térségében próbacölöpözések zajlanak, míg Mohács felé haladva a vízmosásoknál rézsűépítések folynak.