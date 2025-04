Most kell pályázni, mert ki tudja, mit hoz a következő közös agrárpolitika

Az államtitkár bízik abban, hogy nem lesz elvesző forrás, de hangsúlyozta, hogy

azok az agrárpiaci szereplők, akik fejlődni szeretnének, ne hagyják ki a jelenlegi ciklusban fennálló pályázati lehetőségeket, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben.

A beruházásokra és egyes terület- és állatlétszám-alapú támogatásokra rendelkezésre áll 2900 milliárd forint, amire 73 pályázati felhívással készült az irányító hatóság, közülük 38 már meg is jelent.

Egyes pályázatoknál jelentős mértékű volt a túligénylés, a tárca most azon dolgozik, hogy az igényekhez igazítsa hozzá a forrásokat – mondta az államtitkár. A feldolgozói pályázatoknál a nyár elején meg fognak indulni a támogatói döntések, és

jóval nagyobb keretösszegben tudunk támogatói döntést hozni, mint ami az eredeti pályázati felhívásban rendelkezésre állt.

Minden szereplőnek fontos látni, hogy a járványhelyzet pontosan hova fut ki. Jelenleg azt tapasztalják, hogy a ragadós száj- és körömfájásjárvány a vidékfejlesztési programban éppen megvalósuló beruházások befejezését is akadályozza. Nyárra valamennyire letisztul a kép, és amikor meghozzák az állattenyésztési fejlesztéseket érintő döntéseket, akkor mindenki sokkal felelősségteljesebben tudja megítélni a helyzetet. Bejelentette azt is, hogy elhalasztják a precíziós gépek pályázatának eredetileg most tavaszra tervezett meghirdetését. Ennek a forrásait is részben átcsoportosítják az állattartó telepek, illetve a feldolgozó üzemek részére.

Ragadós száj- és körömfájás: ezernyi következmény

Az agrárium forrásigényét jellemezte Herczegh András, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) ügyvezető igazgatója, aki szerint ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy miközben a GDP-hez viszonyítva a vállalati hitelállomány 18 százalék, addig a mezőgazdasági hitelállomány a 2023-as 596 milliárdról 624 milliárd forintra nőtt, amely mögött az AVHGA kezessége áll.