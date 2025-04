Ragadós száj- és körömfájás: nincs több megbetegedés, zajlik a mentesítés

Miközben újabb fertőzött állomány nem jelent meg, a Dunakiliti és Darnózseli telepek mentesítése jelenleg is folyamatban van – jelentette be Nagy István. Az agrárminiszter szerint a hétvégére befejeződhet a fertőzött telepek felszámolása, de a védekezés továbbra is kiemelten fontos, mivel a vírus lappangási ideje akár két hét is lehet. A tárcavezető azt is megerősítette, hogy sertéstelep nem fertőződött meg, így megkezdődhet az állatok feldolgozása.