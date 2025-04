Üzemanyag: a Mol új árak bejelentésére készül Magyarországon órákon belül – jobb felkészülni a rossz hírre

Hamarosan kiderül, hogy hogyan változnak péntektől az üzemanyagárak, ám most a jelek arra utalnak, hogy nem folytatódik az árak csökkenése, hiszen emelkedik az olaj ára, és a dollár is erősödött szerda reggel.

Valkószínűleg magasabb üzemanyagárak várhatók a benzinkutakon / Fotó: Kallus György

Mind az olaj, mind a dollár annak köszönhetően drágult, hogy Donald Trump közölte, nem tervezi Jerome Powell Fed-elnök elbocsátását, és Kínával is megállapodna. A vámháborúban közelgő tűzszünet az olajkereslet növekedésével járhat, a Fed függetlenségének fenntartása pedig a dollárba vetett bizalmat erősíti. Ennek megfelelően

a Brent olajfajta szerda reggelre hordónként már több mint 68 dollárba került, míg a hónap elején még a 63 dolláros szint alá is benézett.

A dollár-forint devizaárfolyam pedig 358-ig ment fel a hét eleji, 354 alatti szintről. Mindez arra utal, hogy ismét drágulásra számíthatunk a benzinkutakon, és a lélektani 600 forintos literenkénti árhoz is ismét közel kerülhetünk. Ugyanakkor az üzemanyagok ára nemcsak az olaj és a dollár jegyzésétől függ, más tényezők is szerepet játszhatnak, és fordított esetben már történt meglepetés. A múlt héten például hiába hatott több tényező is az üzemanyagárak csökkenésének irányába, nem változtak.