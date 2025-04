Varga Mihály szerint az IMF-közgyűlés kiváló alkalom a tárgyalásokra, de Amerika nem fog megváltozni

Abban érdekelt Magyarország, hogy a világban kialakult kereskedelmi feszültségek oldódjanak és csillapodjanak, hiszen nyugati és keleti irányban egyaránt gazdasági együttműködésre törekszik – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke Washingtonban, miután részt vett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tavaszi közgyűlésének plenáris ülésén.

Varga Mihály szerint tárgyalni kell az Egyesült Államokkal / Fotó: Hans Lucas via AFP

Varga Mihály szerint a világkereskedelmi feszültségek oldásának szándéka egybeesik az IMF törekvéseivel is, hozzátéve, hogy Magyarországnak alapvető érdeke az exportlehetőségek szélesedése, hiszen népességét tekintve ugyan a világ rangsorában a 94. helyen van, de exportot tekintve a 34. pozíciót foglalja el.

Varga Mihály szerint a piaci bizonytalanság közepette fontos a tartalékképzés

A jegybank elnöke az IMF közgyűlésének témáiból kiemelte a tartalékképzés fontosságát a piaci bizonytalanságok közepette, valamint azt, hogy az országok középtávon gazdasági növekedést érjenek el. Ez ugyanis minden olyan helyen lehetőséget jelentene, ahol társadalmi és gazdasági kihívásokat kell kezelni. Varga Mihály szerint

Magyarországnak is a növekedés ösztönzése a célja, és 2024 vége óta egyre erőteljesebben áll rá erre a pályára, egyben érdeke, hogy ez folytatódjon a következő negyedévekben.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között kialakult kereskedelmi feszültségekről szólva az MNB elnöke elmondta, hogy egyfajta sáncháború alakult ki, ami azt jelenti, hogy Európa részéről mindenki a védővonalait ássa be. Azonban Amerika nem fog megváltozni, és az új amerikai vezetés világos irányokat jelölt ki, de tárgyalni akar. Varga Mihály szerint a mostani közgyűlésnek is ez a legfontosabb eleme, hiszen több mint száz ország képviselője van jelen, ami alkalmat is nyújt az álláspontok kialakítására.