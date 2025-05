Megtört a jég a biztosítóknál: az egyik már meghallotta a kormány szavát – így változnak idén a lakásbiztosítási díjak

Egy évig nem emeli lakásbiztosítási díjait az Allianz – ezt jelentette be csütörtök délután a biztosítótársaság, miután előző nap is egyeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a biztosítókkal. Kedden még úgy tűnt, hogy drasztikusabb eszközhöz nyúl a kormány, a miniszter lényegében megfenyegette a cégeket, hogy a társaságok által beszedett díjakat rögzítik a tavaly év végi szinteken.

Megtört a jég a biztosítóknál: az Allianz meghallotta a kormány szavát – így változnak idén a lakásbiztosítási díjak / Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Meghallgatva a Nemzetgazdasági Minisztérium önkéntes díjkorlátozásra irányuló kérését, támogatva a hazai gazdaság élénkítését és a lakosság terheinek csökkentését, az Allianz Hungária Zrt. vállalja, hogy a magánszemélyek által 2025. július 1. és 2026. június 30. közötti kockázatviselési kezdettel kötött új lakásbiztosítási szerződések esetében a szerződések díjszintje – változatlan feltételek esetén – 2026. június 30-ig nem haladja meg az Allianznál 2024. december 31-én érvényben levő díjszintet

– írják, hozzátéve, hogy a társaság azt is vállalja, hogy a meglévő,

magánszemélyek által kötött lakásbiztosítási szerződések díja a biztosítási fedezet változatlansága esetén nem növekszik a 2025. július 1. és 2026. június 30. közé eső biztosítási évfordulóktól számított egyéves periódusban.

Ugyanakkor az alulbiztosítottság elkerülése érdekében a biztosítási összegek a szerződési feltételekben meghatározottak szerint követik az előző időszak inflációját. A fenti árkorlátozást az Allianz a 6 százalékot meg nem haladó éves fogyasztói árindex esetén vállalja.

„Az Allianz hisz abban, hogy a társadalom felelős szereplőjeként fontos hozzájárulni a közösség javára. A most meghozott üzleti döntésével nem csupán a magyar gazdaság élénkítését igyekszik támogatni, de maximálisan szem előtt tartja ügyfelei érdekét, védelmét és terheik csökkentését is” – áll a közleményükben.

Mint ismert, április eleje óta folyamatosan egyeztet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a szolgáltatókkal. Előbb a telekommunikációs cégek vállalták az önkéntes árkorlátozást, végül a bankok is beadták a derekukat. Igaz, ehhez az is kellett, hogy többször hatósági árat helyezett kilátásba a kormány a bankszámladíjakra. Mindenesetre a telekommunikációs vállalatok és a pénzintézetek is arról döntöttek, hogy idén eltekintenek az inflációkövető emeléstől.