GVH: rangos nemzetközi elismerést kapott a versenyhivatal

A Nemzetközi Versenyhálózat május 7. és 9. között Edinburghban megrendezett hagyományos éves konferenciáján megerősítették a GVH elnökének tagságát a szervezet Irányító Testületében. Ezen felül a magyar nemzeti versenyhatóságot a Kartell Munkacsoport társelnökévé választották.

Elismerték a Rigó Csaba Balázs vezette GVH munkáját Edinburghban / Fotó: Bruzák Noémi

Az esemény keretében a versenypolitika teljes palettájával foglalkoztak a résztvevők. A GVH szakértői több ülés keretében is felszólaltak; Horváth Botond, a Kartell Iroda vezetője a kartellfelderítések során folytatott határokon átnyúló együttműködésekről osztotta meg a tapasztalatait, Kovács Csaba, a Versenyközgazdasági és Piackutatási Iroda irodavezető-helyettese pedig a Covid19 antigén gyorstesztek piacnyitásának fogyasztói hatásait elemző tanulmányt mutatta be.

A magyar Versenyhivatal aktív tagja az ICN-nek, a GVH a versenyhatóságok hatékonyságával foglalkozó munkacsoport társelnöki pozícióját töltötte be a 2022 és 2025 közötti ciklusban. A GVH-t munkájának elismeréseként a következő három éves ciklusra a kartell munkacsoport társelnökévé választották, melyet az Egyesült Királyság, India és Új-Zéland versenyhatóságaival közösen tölt majd be. A magyar nemzeti versenyhatóság emellett továbbra is aktív tagja az AEWG-nek, annak közgazdasági alcsoportját vezeti.

Az elmúlt évek számos kihívás elé állították a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart és a kereskedelmet. A magas élelmiszerinfláció időszakában a versenyhatóságok is új, nem szokványos kihívásokkal szembesültek

– emelte ki a konferencián elhangzott beszédében Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke. kiemelte: Hangsúlyozta: „Kötelességünk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel – elsősorban a verseny élénkítésén keresztül – mindent megtegyünk a gazdasági növekedés és az árstabilitás támogatásáért.”

Magyarország Kormányának döntése alapján 2023. július 1-től érhető el az online Árfigyelő rendszer, amelyet a GVH működtet, továbbá a magyar versenyhatóság több vizsgálatot végzett, és jelenleg is két gyorsított ágazati vizsgálatot folytat az élelmiszerpiacokon. Ezek eredményeit nemzetközi szinten is megosztja az ICN élelmiszerpiacra fókuszáló projektje keretében.

Az éves ülésen újra megválasztották az ICN irányító testületének tagságát, aminek keretében Rigó Csaba Balázs 2021 óta tartó tagságát is megerősítették. A régiónkból csak a magyar versenyhatóság elnöke választott tagja az ICN irányító testületének.

A tagsággal a GVH elnöke olyan országok versenyhivatalainak vezetőivel ül egy asztalnál, mint az Egyesült Államok, Ausztrália, Németország, Egyiptom, az Egyesült Királyság, Japán, India, a Fülöp-szigetek, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Dél-Korea, Kanada, Brazília, Szingapúr, Portugália, Mexikó, a Dél-afrikai Köztársaság és Kenya.