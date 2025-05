Bejelentést tett a Nemzetgazdasági Minisztérium: majdnem 150 milliárd forint sorsa dőlt el egy pillanat alatt – ezért lépte meg a kormány

Megfelel az Alaptörvény adósságszabályának a 2026. évi költségvetési törvényjavaslat a Költségvetési Tanács értékelése szerint – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfői közleményéből, amely szerint a jövő évi költségvetés a békére építve Európa legnagyobb adócsökkentési programját tartalmazza, kiemelten támogatja a családokat és a nyugdíjasokat, valamint jelentős béremeléseket helyez kilátásba annak érdekében, hogy több maradjon a magyar embereknél, ezáltal 2026-ban is mindenki tehessen egy újabb lépést előre. Mindezek keretében a 2026-os költségvetés tartalmazza az édesanyák szja-mentességét, a 13. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentés fenntartását és az ágazati béremeléseket.

A költségvetést ellenállóbbá teszik a Költségvetési Tanács javaslata alapján / Fotó: Balogh Zoltán

Így csökken a költségvetési terv alapján az államdósság

A testület a Stabilitási törvény alapján a május 4-i ülésén tárgyalta a 2026-os költségvetési javaslatot, és egyhangúan arra jutott, hogy az megfelel az Alaptörvényben rögzített államadósság-szabálynak. Az államadósság az idei év végén a GDP 73,1 százaléka, a jövő év végén 72,3 százaléka lehet. A Költségvetési Tanácsnak a jövő évi költségvetés kapcsán nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a tervezettel kapcsolatban az egyet nem értés jelzését.

A következő évben a kormányzati szektor eredményszemléletű (ESA) hiánya a GDP 3,7 százaléka lehet, ami azt jelenti, hogy a költségvetés kamatkiadások nélkül számított elsődleges egyenlege a 2024. évi tényleges és a 2025. évi várható értékéhez hasonlóan 2026-ban is az egyensúly közelében alakul majd. Ugyanakkor a Költségvetési Tanács a tervezett célok elérésével kapcsolatos kockázatokra is figyelmeztet, mivel a világgazdasági környezet bizonytalansága a szokásosnál is nagyobb mértékű, és a magasabb vámszintek tartós fennmaradása kedvezőtlenül érinti a magyar gazdaság exportszektorát.

A belső fogyasztás húzhatja a magyar gazdaságot

A testület szerint azonban a belső fogyasztás további várható bővülése tompítja a kockázatokat. Ezt a magas foglalkoztatás, a reálbérek emelkedése és a háztartások nettó jövedelmét növelő kormányzati intézkedések is segítik. A kockázatok kezelését azonban nehezíti, hogy az általános tartalékként szolgáló Rendkívüli Kormányzati Intézkedések előirányzata mindössze 50 milliárd forint, amely elmarad a múltbeli szintektől, és a kockázatok mértékéhez képest sem kielégítő nagyságú. Ezért

a Költségvetési Tanács javasolja a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések előirányzatának jelentős megemelését.

A tárca közleménye arra is kitér, hogy az ország finanszírozási helyzete stabil és biztonságos, miközben a kormány elkötelezett az erős költségvetési kontroll fenntartása mellett, ami hozzájárul a költségvetési hiány és az államadósság csökkentéséhez. A kormány azért küzd, hogy a háború és a negatív külső európai helyzet mellett is a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el. Hozzátették, hogy a kormány egyetlen célját sem adja fel, a 2025-ös és a 2026-os költségvetésben minden társadalompolitikai és gazdaságpolitikai célkitűzését végigviszi, így például az anyák szja-mentességét, a kkv-k támogatását szolgáló Demján Sándor Programot és a 150 új gyár programot is maradéktalanul megvalósítja.