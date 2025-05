Már a parlament előtt a 2026-os költségvetés: átadta Nagy Márton a törvényjavaslatot Kövér Lászlónak

„Az április brutál erős lesz”

El kell érni a gödör alját, az idei növekedés húzóereje továbbra is a fogyasztás marad – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Nagy Márton, hogy számol-e a jövő évi költségvetés a beruházások és az ipar helyreállására. A kiskereskedelmi forgalom kapcsán jelezte,

az április brutál erős lesz.

Szerinte a márciust és az április együtt kell kezelni. Költségvetési szempontból jó hír, hogy a fogyasztás erős, de a gazdaság szerkezete miatt jó lenne, ha az ipar is magára találna, de ez a magyar gazdaságon kívül álló okokon múlik.

Németország kezd olyan lenni, mint Olaszország

– utalt Merz megválasztásának meghiúsulására a Bundestagban. Nagy szerint ugyanakkor az elektromos autók eladása terén az első negyedévben látni erősödést, „van egy pozitív jel”. Reméli, hogy a harmadik-negyedik negyedévben már stabilabb lábakon áll majd az ipar.

Nem volt elég alapos a Költségvetési Tanács

Ez egy technikai árfolyam, az a jó árfolyam, amelyet a piac határoz meg. Örülnék egy erősebb árfolyamnak

– mondta a miniszter arról, hogy miért 404 forintos euróárfolyammal számol jövőre a kormány.

Nagy arról is beszélt, hogy nem csak a magasabb növekedésért, az alacsonyabb inflációért is küzd a magyar kormány. Szerinte a kormány aktív volt, a májusi infláció 4 százalék körül lesz, az élelmiszer-infláció pedig 5 százalékos, ez a nyáron be fog esni 5 százalék alá. „Ezek fontos célszámok számomra” – jegyezte meg.

„Az ön száma téves” – ezt válaszolta az RTL Klub kérdésére, hogy miért költ kevesebbet a kormány egészségügyre. Jelezte, hogy az utolsó baloldali kormányhoz képest háromszor többet fordítanak egészségügyre, és jövőre is emelik az összegeket. Jelezte, van egy változás, a nagy értékű gyógyszertámogatás finanszírozását alapítványhoz sorolták.

Nagy szerint nem volt elég alapos a Költségvetési Tanács, amikor azt állapította meg, hogy kevesebbet költ egészségügyre. A költségvetést ugyanis nem funkcionálisan kell megnézni, a tárcák között oszlik szét ez az összeg.

A miniszter arra is reflektált, hogy a tanács 28-szor írta le a kockázat szót, szerinte a világ megváltozott, rengeteg olyan külső tényező és kockázat van, amely a magyar gazdaságra veszélyt jelent.