Merz történelmi bukása: mi lesz így a magyar gazdasággal – ezt okozhatja Németország soha nem látott válsága

Fotó: AFP

Német gazdaság: Európa reménye, hogy hatalmas erősítő injekcióhoz jut

A márciusi Bundestag-döntés több százmilliárd eurós injekciót jelent a német hadiiparnak és még 500 milliárd eurót az évek óta a recesszió szélén tengődő német gazdaság fellendítésére, megszámlálhatatlan közvetlen és közvetett hatással az uniós tagállamokra, sőt ahogy Merz már akkor előrevetítette, még a nem EU-tag britekre és norvégokra is. A mai döntésünk – mondta –

nem kevesebb, mint az első fő lépés egy új európai védelmi közösség irányában,

s hozzátette, hogy megbízható és kiszámítható megrendeléseknek kell menniük az európai gyártókhoz, amikor csak lehetséges.

A hadiipari együttműködésben – többek közt a német Rheinmetall beköltözésével – máris részt vesz Magyarország is, de ennél sokkal többről van szó. A hadiipari fejlesztések számos formában fontos segítséget jelenthetnek a többek közt a közép-európai gazdaságokkal is erősen integrálódott, versenyképességi problémákkal küszködő német autóiparnak is, és a német infrastruktúrára, technológiára, gazdaságfejlesztésre költött minden euró hatása is jótékonyan szétterjedhet a régióban.

Március 18.: Friedrich Merz nagy napja, napközben mellette szavaz a Bundestag, este vacsora Emmanuel Macronnal. Május 6: Macron nagy napja? / Fotó: AFP

Csak az illusztrációkat szemelgetve, a már hónapokkal ezelőtt beharangozott német költekezést övező felfokozott várakozásokat jól mutatja, hogy

a Rheinmetall részvényének árfolyama idén 600 euró környékéről 1600 euró fölé emelkedett (plusz 167 százalék),

a Thyssenkruppé 4 euróról majdnem 10-re (plusz 149 százalék),

illetve márciusig még az egyébként gondokkal küzdő Volkswagen autógyáré is 87 euróról 110 közelébe, mielőtt a vámháborús félelmek visszalökték.

A szavazást követően még a német gazdasági bizalmi indikátorok is meglódultak, igaz, hogy az azóta közölt német adatok eddig nem igazán támasztották alá az optimizmust – fokozva a vágyat, hogy valami történjen már. Ehhez képest a kiigazítás levezénylésére hivatott kormány feje kedden nem kapott bizalmat a törvényhozástól. Amire

a Rheinmetall részvénye 3 százalékot esett,

a Thyssenkrupp papírja ugyanennyit,

a Volkswagené pedig mintegy 2 százalékot, miközben a német DAX részvényindex majdnem 1 százalékot süllyedt.

A fő veszély: politikailag instabil ország rosszul alszik, rosszul ébred – félremehet a német reform

Olvasni egyelőre a piaci reakciók számaiból lehet, egy ideig el fog tartani, amíg előbb a politikai, majd a gazdasági elemzők átírják előrejelzéseiket az események nyomán.