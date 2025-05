Milliárdos segítség az öntözéshez: újra fizeti az állam a vízdíjat

Heves vármegyében három szántóföldi és két gyümölcsültetvényes öntözési közösség működik. Az öntözésfejlesztés uniós pályázatokból is támogatható, de ezek sokszor utófinanszírozásúak, ami nem kedvez a tőkehiányos termelőknek. A beruházások ráadásul költségesek és hosszú idő alatt térülnek meg: egy új rendszer kiépítése minimum 250-300 millió forint, az ügyintézés évekig is eltarthat, az állami kifizetések pedig gyakran csúsznak. A fejlesztéseknek természetes és szerkezeti akadályai is vannak: a víz eljuttatása nagy távolságokra sok energiát igényel, ráadásul a csatornarendszerek vegyes tulajdonban és eltérő műszaki állapotban vannak, így sok esetben az önkormányzatok sem tudják biztosítani a szükséges forrásokat a fenntartásra.