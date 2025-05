Mezőgazdaság: nagyon kell figyelni a gabonára – nem csak a vámháborút, a száj- és körömfájást is nyöghetik a növénytermesztők

A több mint ötven év után újból megjelenő ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) arra világít rá, hogy nem lehetünk teljesen nyugodtak és önfeledtek, tudomásul kell vennünk, hogy a modern mezőgazdaság olyan növényekkel és állatokkal dolgozik, amelyek fogékonyak a betegségekre – mondta az MBH AgrárTrend Indexet, az ügyfelek, a szakmaközi szervezetek és a bank elemzőinek helyzetértékelése alapján készülő agrár-élelmiszeripari bizalmi mutatót bemutató tájékoztatón Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója. Mint hozzátette, ugyanakkor ezektől várjuk a nagyobb hozamokat és a jobb minőségű élelmiszer-alapanyagokat.

Hollósi Dávid és Héjja Csaba: a ragadós száj- és körömfájás óvatosabbá tette a várakozásokat / Fotó: MBH

Az elővigyázatosság, a szabályok betartása nagyon fontos, amit az is megmutat, hogy a vírus szarvasmarhatelepeken jelent meg, míg a szintén fogékony sertésállományokban nem (csupán ott kellett leölni a disznókat is, ahol egy telepen tartották őket a megfertőződött tejelő marhákkal). A sertéstelepekre ugyanis nagyon szigorú protokoll szerint lehet belépni, az afrikai sertéspestis részben már rákényszerítette a teleptulajdonosokat a fokozott járványvédelemre.

A ragadós száj- és körömfájás ellenére biztonságosak a hazai állati termékek

Hollósi Dávid hangsúlyozta, hogy

a magyar állatállomány teljesen egészséges, biztonsággal fogyasztható, a járványkezelés pedig az első pillanatok meglepődése után kellően szakszerű.

Bár Magyarországon ötven éve nem volt RSZKF-járvány, viszont a világ fejletlenebb régióiban folyamatosan jelen van. Ez pedig arra is felhívja a figyelmet, hogy a túlzott globalizáció ebből a szempontból nagy veszélyeket rejt.

A növénytermesztők és a kertészek várakozásait nagyban befolyásolta, hogy tavasszal még jelentős volt a vízhiány a földeken, illetve áprilisban fagy sújtott több gyümölcsfajt is. Szerencsére az elmúlt időszakban esett, és ezekben a napokban is jut csapadék a földekre, a májusi eső pedig aranyat ér, így a szántóföldi növények, ha nem is száz százalékban, de ki tudják heverni ezt a problémát, és jót tett a csapadék a tavaszi vetéseknek is.