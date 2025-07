Megbukott az italkereskedő – papíron 22 tonnát fuvarozott egy Suzuki Swifttel

Egy lett fuvarozó cég 50 ezer euró értékben számlázott teherszállítási szolgáltatást egy magyar ital-nagykereskedőnek – áll a NAV közleményében. Az ügyletek nemcsak a magyar, hanem a lett adóhatóságnak is gyanúsak voltak; a hivatalok közti együttműködés eredményes volt.

Megbukott az italkereskedő a NAV-ellenőrzésen / Fotó: Székelyhidi Balázs

A lett adózó egyes számláin magyar rendszámok és az áru megnevezése is szerepelt.

A rendszámok ellenőrzése után kiderült, hogy ezek az azonosítók olyan, kis méretű személyautókhoz tartoznak, melyek fizikailag is alkalmatlanok nagy mennyiségű italáru szállítására,

ráadásul nem is voltak a cég tulajdonában.

A vizsgált hivatalos iratok szerint a fuvarozó egy alkalommal több mint 22 tonna sört szállított egy Suzuki Swiftben, melyben aligha fér el 44 ezer dobozos sör. A két cég elég abszurd módot választott a készlet mozgásának, szállításának az igazolására. Az adóelkerülő trükköt, vagyis azt, hogy kis méretű személyautókkal rendszeresen többtonnányi italt fuvaroztak, sem a lett, sem a magyar adóhatóság nem fogadta el.

Hevesben is razziáztak

Egy nap alatt nyolc ellenőrzésből négyszer állapítottak meg súlyos szabálytalanságot Heves vármegyében a revizorok. Az előzetes kockázatelemzés pontos volt, a kiválasztott két online hirdető ellenőrzése között még belefért egy útépítésen dolgozó cég vizsgálata is, majd a nap végén sem kaptak számlát egy apartmanban.

A revizorok gyakran vizsgálják a közösségi oldalakon hirdetőket. Elsőként egy online platformon hirdető adózót kerestek fel, akiről már az ellenőrzést megelőző elemzés során kiderült, hogy nem volt bejelentett munkaviszonya, de rendszeresen, engedély nélkül bontott autókat, szállított árut, vagy árult élő állatot, tojást, tűzifát. Az adózó elismerte a szabálytalan eladásokat. Az ellenőrzést megelőző kockázatelemzés jellemzően az irodában történik, de például a foglalkoztatotti bejelentések adatait távolról (akár laptopról, tabletről) is elérik a revizorok.

Ezt használták ki az adóellenőrök, miközben a következő helyszínre igyekeztek. A két település közt, egy útépítésnél is megálltak, ahol a helyszínen munkát végzők foglalkoztatotti bejelentését ellenőrizték, és volt olyan munkavállaló, akit a főnöke nem jelentett be.

Miután végeztek az ellenőrzéssel, a közösségi médiás fiókján keresztül különféle nassolnivalókat eladó árust kerestek fel. A revizorok az adásvétel részleteit előre egyeztették, de az édesség átvételekor semmilyen bizonylatot nem kaptak. Azt is megállapították, hogy az árus ezt az adóköteles tevékenységét adószám nélkül végezte.

A munkanap utolsó ellenőrzése egy apartmanban történt.

A NAV azért választotta a tulajdonost, mert az apartman – annak ellenére, hogy sem működési engedélye, sem adószáma nem volt – jelentős forgalmat bonyolított. A tulajdonos három franciaágyas szobát adott ki 3000 forint per óra összegért. Az előre megbeszélt időpontban a tulajdonos már várta a revizorokat, a szobaár kifizetése után átadta az apartman kulcsát, de sem az összeg átadásakor, sem távozáskor nem adott semmilyen bizonylatot, így ez az ellenőrzés is megállapítással végződött.