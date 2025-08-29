Ennyi volt, véget ért egy korszak Magyarországon – eltűntek a szuperolcsó autók, az utolsót is kivezették

A magyar piacon megszűnt az ötmillió forint alatti új autók kategóriája. Ennek fő oka, hogy az eddig legolcsóbb modellnek számító Mitsubishi Space Star eltűnt a hazai kínálatból, amely korábban 4 millió 440 ezer forinttól volt elérhető. Mostantól a legolcsóbb új autó a Dacia Sandero, amelynek a legkedvezőbb ára 5 millió 699 ezer forint – írja az Autónavigátor.

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Ez azt jelenti, hogy nincs lehetőség ötmillió alatt nullkilométeres autót vásárolni Magyarországon. A Dacia Sandero mellett a Fiat Pandina (korábban Panda), a Hyundai i10, a Kia Picanto vagy épp a Toyota Aygo X található még a megfizethető modellek között, de mindegyiknél ötmillió forint felett kezdődnek az árak.

A Space Star eltűnése nem meglepő, mivel a modellből a légkondicionáló és a rádió is hiányzik, ami miatt még ennyi pénzért sem volt vonzó a vásárlóknak. Így a japán márka modellpalettáján négy autó maradt: a Colt, az ASX, a nemrég bemutatkozott Grandis, illetve az Outlander PHEV.

A Suzuki a legnépszerűbb márka Magyarországon

Idén az év első felében 66 098 darab új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 4,6 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest a Datahouse adatai szerint. A piacon jelentős különbségek voltak a márkák között, a magyar vásárlók körében a Toyota, Suzuki és Skoda volt a legnépszerűbb.

Az első fél évben a legnépszerűbb autómárkának a Suzuki számított több mint 7400 eladott járművel, a piaci részesedése meghaladta a 11 százalékot. A második helyen a Toyota állt, körülbelül 7000 darabbal és 10,6 százalékos piaci részesedéssel. A harmadik legkedveltebb márka a Skoda volt, több mint 5800 eladott autóval, ami hozzávetőlegesen 9 százalékos piaci részesedést jelentett.

A kedvenc modell az első fél évben többek között a Suzuki S-Cross (3289 értékesített darab), a Skoda Octavia (3077 darab), a Suzuki Vitara (2839 darab), a Nissan Qashqai J12 (2286 darab), a Kia Ceed (1844 darab), a Dacia Duster (1535 darab) és a Toyota Corolla (1351 darab) volt.

A vevők előnyben részesítették a sportcélú haszonjárműveket (SUV), mivel a legnépszerűbb kategóriák között három SUV is szerepelt, amelyek együttesen a piac 57 százalékát tették ki június végéig. A hajtásláncok tekintetében a dízelautókból 8015 darabot helyeztek forgalomba, ami a teljes piac 12,13 százalékát tette ki, míg elektromos autóból 5219 darab (7,9 százalék) fogyott, vagyis a dízel még mindig kelendőbb.