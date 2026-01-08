Megvan a következő ország, ahol Washington rendet rakna, Amerika érdekszférája megerősítésére törekszik

Levezethető-e a világ erőviszonyainak újrarendezéséből a Venezuelában felgyorsult válság? Mindenképpen. Ha elfogadjuk, hogy az egypólusú világrend, az Egyesült Államok nagyjából 1991–2022 között tartott kizárólagos hatalma érvényesült, akkor logikus, hogy Trump elnök – Amerika érdekeit szem előtt tartva – megszilárdítja befolyását a „maradék félvilágban”, a Monroe-doktrína szerint (Amerika az amerikaiaké) neki járó nyugati féltekén, kiküszöböli a gyanított vagy valós külföldi befolyást, és ráteszi a kezét a félteke erőforrásaira. Venezuela volt az első a sorban.

Trump Venezuela után Kolumbiában tesz majd rendet / Fotó: AFP

Trump elnök megindította a tisztogatást az amerikai kontinensen – hangoztatta a PTS tajvani közszolgálati csatorna. Ami figyelmet érdemel:

a tajvani kormányforrás napokkal a venezuelai események, Maduro elnök és felesége elrablása előtt szólalt meg.

Megjegyzendő, hogy Tajvan körül a feszültség a távol-keleti térség más érzékeny pontjaival egy időben kezdett növekedni 2025 utolsó napjaiban.

Venezuela után Kolumbia lehet a következő, ahol az USA rendet rak

Elemzők egyetértenek abban, hogy

a következő ország, amelyet az USA „felülvizsgál”, és érdekeinek megfelelően átalakít, a Venezuelával szomszédos Kolumbia lesz.

Ám mint az amerikai elnökhöz hasonló nézeteket valló think tankok megállapítják, az igazi kihívás a világuralom egyik esélyes oszlopa, Kína személyében leselkedik még az olyannyira szorosan az amerikai érdekszférához kötődő régióra is, mint Latin-Amerika. Peking a múlt század kilencvenes évei óta fokozatosan, állandóan növeli jelenlétét a térségben, legyen szó gazdasági, nyersanyag-, energiahordozó-kitermelésről vagy fegyverszállításról.

Kína óvatos választ adott a venezuelai helyzetre

Peking nemzetközileg is hangot adott nemtetszésének. Ugyanakkor a megfigyelőknek feltűnt, hogy a tónus visszafogott volt.

Az Egyesült Államokat a kínai külügyminisztérium ítélte el, és még csak nem is közleményben, hanem egy kérdésre adott válasz formájában.

A kérdés úgy szólt, hogy Kína elismeri-e a Delcy Rodriguez venezuelai alelnök vezette átmeneti (ügyvivő) kormányt, és Peking szorgalmaz-e szankciókat az USA ellen, mert az „erőszakos módon elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt”. A válaszadó, Mao Ning külügyi szóvivő meglehetősen diplomatikusan csak annyit mondott: Kína tiszteletben tartja Venezuela szuverenitását és függetlenségét, és elfogadja azokat a lépéseket, amelyeket a venezuelai kormány tett, összefüggésben az alkotmánnyal és a törvényekkel.