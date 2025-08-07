Deviza
közlekedés
használt autó
használt autók
műszaki vizsga

Használt autók eladása Magyarországon: mindent felforgat a készülő uniós rendelet – nagy szigor lesz a műszaki vizsgánál

Egy készülő uniós rendelet szigoríthatja a műszaki vizsgákra vonatkozó előírást. A használt autók vásárlásánál sok a buktató, ezen segítene a jogszabály.
VG
2025.08.07, 11:49
Frissítve: 2025.08.07, 11:56

Jelentős változás jöhet a használt autók piacán. Egy új európai uniós javaslat hamarosan teljesen átalakíthatja a járművek adásvételét, különösen a használt autókat kínáló online hirdetések esetében, ahol a jövőben már a műszaki vizsga megléte is alapfeltétellé válhat.

Szigorodni fog a használt autók vásárlása / Fotó: AFP

Az Európai Unió új szabályozási tervezete alapján 2026-tól csak olyan autókat lehetne eladni – főleg online piactereken –, amelyek forgalomképessége igazolt, azaz műszaki vizsga nélkül nem lehet eladni autót – írta a Bama.hu Baranya vármegyei hírportál. A változtatás célja megakadályozni, hogy műszakilag alkalmatlan, sok esetben szennyező vagy balesetveszélyes járművek más az utakra kerüljenek. Az ilyen használt autók ugyanis sok esetben nem csupán a környezetet, hanem a közlekedésbiztonságot is veszélyeztetik.

Ez a szakértő tapasztalata a használt autókról

A helyi lap megkérdezte a témában a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. vezetőjét, Bischoff Zoltánt, aki sok év tapasztalatával a háta mögött gyakran inkább lebeszéli az ügyfeleit arról, hogy egy rossz állapotú külföldi autóra jelentős összegeket költsenek. Ugyanis ha nincsen szerencséjük, akkor fél év múlva rá kell költeni az autóra a vételárat. Ha szerencséje van, akkor ez később fog bekövetkezni, nagyjából másfél év múlva.

Tapasztalatai szerint a Németországból behozott járművek karbantartása gyakran hiányos, ezek az autók sokszor nem mások, mint bontószökevények. A kereskedők, nepperek pedig minden esetben megtalálják a módját, hogy ők jól járjanak.

„Az autóvásárlás során mindig zsákutcába kerülünk, csak az a kérdés, mikor. Az autó mikor fog megállni, és kinél” – teszi hozzá keserűen Bischoff Zoltán. Hozzátette, hogy a flottás járműveket gyakran cégek használják 150-200 ezer kilométeres futásteljesítményig, eközben pedig csak a legszükségesebb dolgokat javíttatják rajtuk. Ezeket a kocsikat aztán itthon csak kozmetikázzák, hogy eladhatóak legyenek az átlagos vásárló számára.

A szakember szerint hosszú távon sokkal jobb megoldás lenne, ha az emberek inkább hitelre vásárolnának egy 4-5 éves, megbízhatóbb autót, mintsem beleugranának egy idősebb járműbe, ami később csak viszi a pénzt. Ennek szabna gátat a mostani EU-s javaslat.

