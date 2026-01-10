Hajszálon múlt az élete: a rendőröknek kellett visszaparancsolniuk a jégről a Balaton közepére tartó férfit

A rendőrség szombaton felhívta a figyelmet arra: csak ránézésre tűnik biztonságosnak a Balaton jege, a veszély a felszín alatt rejlik. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján azt írta: a fonyódi vízirendőrökhöz érkezett bejelentés péntek délután egy férfiról, aki a móló területén a jégre ment, majd elindult a tó közepe felé. Az egyenruhások a partról azonnal visszafordulásra utasították a férfit, aki addigra már több száz métert megtett.

A Balaton jegén korcsolyázni is tilos / Fotó: Kardosildistock / Shutterstock

A jégfelület még mozgott, széles repedések, jól látható rianások tűzdelték, így a férfi után indulni még nagyobb veszélyt jelentett volna.

A férfi végül a rendőrök iránymutatásával biztonságban a partra ért. Az egyenruhások a tiltásnak nyomatékot adva helyszíni bírságban részesítették – áll a közleményben.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei mindenkit óva intettek az „életveszélyes mutatványtól”. A gyakorlati tapasztalatok szerint az állóvizek jege csak akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri a 10 centimétert, és egyben „acélos”, jó minőségű is a szerkezete. Rálépni csak akkor szabad, ha nem olvad, nem mozog. Kikötők és veszteglőhelyek területén a jégre lépni mindenkor tilos és életveszélyes, mert ez a vízmélység esélyt sem ad, ha beszakad valaki alatt – emelték ki.

A Balaton jegén tartózkodni jelenleg még tilos, hiszen sehol sem alakult ki megfelelő vastagságú, és erősségű jégréteg – figyelmeztettek.

A hideg, havas időben több helyen mentettek meg kihűlt, illetve kihűlés közeli állapotba került embert az országban. A mentőszolgálat azt kéri: figyeljünk egymásra az extrém hidegben. Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett:

az extrém hideg nem csak a szabadban élőket veszélyezteti. Komoly kockázatot jelent mindazok számára is, akik fűtetlen vagy gyengén fűtött lakásban élnek, illetve azoknak, akik a szabadban földre kerülnek, és segítség nélkül nem tudnak felállni.

Ilyen helyzetekben a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.

Öt vármegyében vannak kiesések az áramszolgáltatásban, több településen pénteken a hulladékszállítás is akadozott – közölte a katasztrófavédelem szombaton a honlapján.