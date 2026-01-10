Grönland nem hagyja magát, szembeszáll Trumppal – egységfront alakul Amerikával szemben

Grönland politikai pártjai egységek abban, hogy az autonóm terület nem amerikai, nem dán, hanem grönlandi akar lenni, miután Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok „békés” vagy „erőszakos” eszközökkel meg fogja szerezni a hatalmas sarkvidéki szigetet.

Európában senki sem akarja, hogy az Egyesült Államok bekebelezze Grönlandot / Fotó: AFP

A közös közleményt pénteken írta alá az öt grönlandi parlamenti párt: a kormánykoalíciót alkotó négy párt és a sziget Dániától való mielőbbi függetlenségét akaró egyetlen ellenzéki párt, a tavalyi választásokon a szavazatok egynegyedét megszerző Naleraq.

A pártok felszólították az Egyesült Államokat, hogy vessen véget a Grönlanddal szembeni „tiszteletlenségének”.

„Grönland jövőjét a grönlandi népnek kell eldönteni. Más országok nem avatkozhatnak bele” – idézte a közleményt az MTI.

Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból kell átvennie az irányítást Grönland felett. „Nem hagyhatjuk, hogy Oroszország vagy Kína megszállja Grönlandot. Ha mi nem tesszük meg, ők fogják megtenni. Tehát valamit tennünk kell Grönlanddal, akár békés, akár erőszakos eszközökkel” – jelentette ki az amerikai elnök pénteken.

A dán kormány határozottan elutasította Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos terveit. Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztetett, hogy

egy amerikai támadás Grönland ellen a NATO és a második világháború után kialakult biztonsági rendszer végét jelentené.

Az európai és kanadai vezetők is felsorakoztak Koppenhága mögött. „Grönland a lakóié. Kizárólag Dánia és Grönland joga Dánia és Grönland ügyében dönteni” – írták közös közleményükben Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország és Dánia vezetői, Kanada és Hollandia támogatásával.

Ezért olyan fontos Trumpnak a sziget, amelynek mintegy négyötödét jég borítja, lakossága pedig kevesebb mint 57 ezer ember

Trump érdeklődése Grönland iránt, amelyet először még 2019-ben, az első hivatali ciklusa alatt hangoztatott, az utóbbi napokban éledt újjá Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai letartóztatása után. A Fehér Ház keddi bejelentése szerint Donald Trump Grönland megszerzésének lehetőségeit mérlegeli, beleértve az amerikai hadsereg esetleges bevetését is. Az elnök a sziget megszerzését az Egyesült Államok nemzetbiztonsági prioritásának tekinti, amely szükséges ahhoz, hogy „elrettentse ellenségeit az északi-sarkvidéki régióban” – idézte lapunk korábban az amerikai kormánykommunikációt.