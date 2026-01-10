Deviza
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Az extrém hideg nem fektette két vállra a repteret – így néz ki most Ferihegy

Az intenzív havazás ellenére pénteken két futópályával, teljes kapacitással üzemelt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A járatok indítása és fogadása biztonságos, ugyanakkor a jégtelenítés és a hóeltakarítás miatt egyes járatoknál késésekre kell számítani a ferihegyi repülőtéren.
2026.01.10, 11:42
Frissítve: 2026.01.10, 12:30

Az intenzív havazás ellenére teljes kapacitással, két futópályával üzemel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pénteken, a járatok fogadása és indítása biztonságosan megvalósul, ám egyes járatok esetében előfordulhatnak késések – tájékoztatott a Budapest Airport.

Az intenzív havazás ellenére két futópályával üzemel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Azt írták, hogy a repülőtér területén intenzíven havazott pénteken, a meteorológiai-előrejelzés szerint este 6 óráig akár négy centiméter hó is lehullhatott, ezért 

ismét a legmagasabb szintű havas készültséget léptették érvénybe.

A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a gurulóutakat, előtereket és a futópályákat, hogy a repülőtér biztonságos és folyamatos üzemelését fenntartsák. A tartósan alacsony hőmérséklet miatt jégtelenítés is zajlik, emiatt a repülőgépek kiszolgálása lelassult. Utasaiktól türelmet és megértést kérnek – olvasható a közleményben.

Nagy Márton bejelentést tett a ferihegyi gyorsvasútról: döbbenetes számok jelentek meg, a következő három évtizedünk dől most el

Újabb lépéssel közelebb a reptéri gyorsvasúthoz. Elindul a repülőtéri gyorsvasút fejlesztésének előkészítése, megjelent a koncessziós kiírás – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon szerda délelőtt – írta meg korábban a Világgazdaság.

A koncessziós kiírás az Európai Unió hivatalos oldalán jelent meg Kőbánya-Kispest–Monor szakaszán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolata tervezési és engedélyezési feladatainak, kivitelezési és felújítási feladatainak elvégzésére.

A kiírás szerint a teljes vasúti beruházás Budapest és Pest vármegye területét érinti 60,633 vágánykilométer hosszban, mintegy 27 kilométeres kétvágányú villamosított vasútvonalon, beleértve a hozzá tartozó vasúti villamos felsővezetéki rendszert és a vasúti biztosítóberendezési munkarészt és rendszert is, ugyanilyen hosszokon. 

A leendő vasútvonal érvényes tervezési sebességei 80–200 km/h között változnak.

A beruházás keretében több műtárgyat kell építeni, köztük kiemelt fontosságú három vasúti alagút, illetve az M0-s és M4-es gyorsforgalmi utak feletti 87,50 méter, illetve 44,70 méter szabadnyílású vasúti acélhidak.

Monor állomáson épül ki egy irányítóközpont, ahonnan a reptéri állomás távkezelése is történik majd.

A koncessziós időszak időtartama 420 hónap (35 év).

